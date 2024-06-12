Soykırımın askerleri yargılansın

MUHAMMET KUTLU ANKARA

HÜDA PAR, Türkiye’den İsrail’e giderek Gazze katliamına katılan çifte vatandaş Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarına el konulması ve müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu. Fakat hükümeti İsrail ile ticareti sürdürmekle suçlayan yandaş medya ve çeşitli STK’lar, satılan sebze meyveyi dillerine doladıkları kadar Siyonist saflarında savaşan Türk vatandaşı Yahudilerden söz etmedikleri gibi, HÜDA-PAR’ın bu kritik hamlesini de görmezden geliyorlar.

HÜDA PAR’dan cesur teklif

Hüda PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, teklifi ilişkin Akit’e şunları anlattı: “İnsanlığa karşı işlenen suçlar evrensellik kuralları gereği başka ülkelerin vatandaşları da olsa Türkiye’deki mahkemelerin bunu yargılama yetkisi vardır. Bu Adalet Bakanı’nın talebine bağlı. Sunduğumuz teklifte, bu yetkinin savcılara tanınmasını ve soruşturmaya başlamasını istiyoruz. Başka bir ülke adına asker olanlar cezalandırılmalı. ‘Başka bir yerde üniforma giyerek soykırım suçunu işleyenlerin vatandaşlığı düşer’ şeklinde bir hüküm getirilmesini istiyoruz. Türkiye’deki bütün mal varlıklarına el konulmasını istiyoruz. Herkes bu teklifi sahiplenmeli.”

Katillerle olamayız

Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman da şunları dile getirdi: “Platform olarak Sayın Yapıcıoğlu’nu ziyaret ederek desteklerimizi ilettik. Çocuk öldürmüş, masum sivilleri katletmiş insanlarla beraber yaşamayı, cezalandırılmamalarını kabul edemeyiz. Tüm siyasi partilerin HÜDA-PAR’ın teklifine destek vermesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail ordusuna katılarak soykırım yapması, sosyal medyadan bunları paylaşması kabul edilemez. Böyle bir yasal düzenleme yapılırsa böyle bir şeye kimse cesaret edemeyecektir. İsrail’in soykırım suçunu Uluslararası Adalet Divanı aldığı kararlarla ortaya koydu. İsrail saflarında soykırım yapan çifte vatandaşların en az 700 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bunlara karşı gerekli adımların atılması açısından teklifin kabul edilmesi gerikiyor.” Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da şöyle konuştu:

Turnusol kağıdı

“HÜDA-PAR’ın vermiş olduğu bu yasa teklifi, bizler için bir turnusol kağıdı hüviyetindedir. Her fırsatta hükümete siyonistlerle alakalı baskı oluşturan siyasi parti ve medya mensupları ise somut bir hale gelen bu yasa tasarısıyla alakalı dut yemiş bülbüle dönmüş vaziyette. HÜDA-PAR bu noktada Müslüman Anadolu halkının vicdanının sesi olmuştur. Dünyanın pek çok ülkesinde bu tip terör örgütü mensubu Siyonistlerin ülkeye girişleri yasaklanmış, yargılanmalar başlamış, vatandaşlıktan çıkarılmıştır. Bu tavrı vekillerimizden de bekliyoruz.”

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Barbarlar cezalandırılmalı

TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Hadi Dündar da şunları aktardı: “Bu düzenleme ceza yasalarımızda mevcut. Ancak İsrail vatandaşlarının çifte vatandaşlıklarını iptal etme gibi bir genelleme yapılırsa İsrail’e can suyu oluruz. İyice mağdur edebiyatı yaparlar. Savaşta görev alanlar cezalandırılmalıdır. Sosyal medyadan dahi İsrail’e destek veren toplumun sinir uçları ile uğraşanlara cezalar vermekteyiz. Savaşanların cezasız kalmasını düşünmek doğru değildir.”