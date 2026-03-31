Bakan Alparslan Bayraktar o noktayı işaret etti: Buradan bir müjde vermek istiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ÜLKE TV'de canlı yayınlanan "Sıradışı Strateji Özel" programında Turgay Güler'in sorularını cevapladı.

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Somali birkaç açıdan önemli bizim için. Biz 2002-2016 döneminde kiralanan gemiler ve ortaklıklarla bir tane gemiyle sondaj yapacağız diyerek gittiği bir dönem. 2016'dan sonra Türkiye'nin daha nitelikle kendi gemileriyle ortaya koyduğu bir girişim vardı. "Bizim Akdeniz'de ne işimiz var" diyenler oldu. Türkiye'nin ortaya büyük bir iddia koyduğu yeni bir strateji gelişti. Türkiye'de geliştirdiğimiz bu özgüven ve insan kaynağıyla beraber Türkiye'nin yurt dışında arama yapabildiği bir döneme geçiyoruz. Bu bunun ilk adımı. Filomuzu güçlendirdik. TSK ile birlikte çalışıyoruz. Sadece gemileriniz olması yetmiyor güçlü bir ordunuz da olması lazım. Türkiye artık derin denizlerde. Karadeniz'de çok derin dediğimiz denize kıyasla Somali'de çok daha derin bir deniz var. İnşallah buradan da hayırlı bir müjde hem ülkemize hem Somali halkına vermek istiyoruz.

Hedeflediğimiz iki farklı derinlik var. Bunlardan ilkine birkaç hafta içinde erişebiliriz. Ama diğer aşama yıl sonunu bulabilir. Çalıştığımız bölge deniz hareketliliği açısından da zor bir yer. Muson iklimi ve yağmurlar yoğun. 2026 bizim için bir milat. Libya'da 2 tane saha aldık. Biri denizde, diğeri karada. Orada da inşallah denizde ilk etapta sismik sonra da sondaj olacak.

