Soykırım tarımı da vurdu! Gazze'de 500 bin insan günlerce yemek yemiyor

Gazze’deki soykırım amaçlı saldırılar insanlık dramı oluştururken, bölgedeki tarım da bitme noktasına geldi. Zaten insani yardımların ulaştırılmasında büyük sıkıntılar yaşanırken, tarım arazilerinin yarısından fazlasının, seraların üçte birinin yok olması gıda krizini daha da artıracağa benziyor. Yarım milyon Gazzeli günlerce yemek yiyemiyor.

Gazze'deki tarım arazilerinin yarısından fazlası ve seraların üçte biri çatışmalar nedeniyle yok oldu ve bu durum zaten büyük sıkıntı yaşanan Gazzelilerin gıdaya ulaşımını daha da zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of the UN-FAO), Gazze'deki tarımın tahribatının ciddi gıda güvensizliğine yol açtığını, her 5 Gazzeliden 1'inin aşırı açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Arab News’ten Rebecca Anne Proctor’un yazdığı makaleye göre Gazze bir zamanlar sebze, süt ürünleri, kümes hayvanları ve balıkta büyük ölçüde kendi kendine yetiyordu. Ayrıca nüfusunun tükettiği meyve ve kırmızı etin büyük bir kısmını da üretme kapasitesine sahipti. İsrail saldırıları, bölgenin tarımsal gıda sistemini neredeyse tamamen yok etti ve yetersiz beslenmeye ve gıda güvensizliğine yol açtı.

FAO'nun uydu görüntüleri kullanarak yaptığı son analizde, Gazze genelindeki tarımsal altyapıda yaygın hasar tespit edildi. Buna göre, ekili alanların en az yüzde 57'si yok oldu, seraların yüzde 33'ü zarar gördü ve kuyular ile güneş panellerinde önemli hasarlar oluştu.

Ayrıca, Ekim ayından bu yana yaşanan ciddi su ve yem sıkıntısı nedeniyle bölgedeki hayvanların yaklaşık yüzde 70'i ölürken, balıkçı teknelerinin de yaklaşık yüzde 70'i de tahrip oldu.

Elektrik kesintileri soğutma, sulama ve kuluçka cihazlarını bozarak tarımsal geçim kaynaklarını ciddi şekilde etkiledi. Bugün, yalnızca küçük ölçekli çiftçilik, balıkçılık ve hayvancılık devam ediyor, o da güvenliğin el verdiği ölçüde.

Bu son çatışma sırasında tarımsal altyapıya verilen zarar, Gazze'nin savaş sonrası toparlanmasında uzun vadeli bir etkiye sahip olacak. Yani Gazze’de İsrail saldırıları dursa bile tarım ve hayvancılığın yeniden toparlanması yıllar alacak.

İsrail saldırılarından önce bile Filistin’in toplam nüfusunun üçte birine denk gelen 1,8 milyon kişi gıda güvencesizliği yaşıyordu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin 2023 raporuna göre, bu 1,8 milyon kişiden 1,5 milyonu ciddi gıda güvensizliği yaşıyordu ve bunların 1,2 milyonu Gazze Şeridi'nde bulunuyordu. Bunda İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarına yönelik baskısının etkisi büyüktü.

500 BİN İNSAN AÇLIKLA BOĞUŞUYOR, GÜNLERCE YEMEK YEMİYOR

Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması küresel girişiminin 25 Haziran'da yayımladığı verilere göre, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 96'sı Eylül ayına kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacak.

Mevcut koşullarda yaklaşık yarım milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu da her beş Gazzeliden birinin aşırı açlıkla karşı karşıya olduğu ve nüfusun yüzde 20'sinden fazlasının günlerce, gecelerce aç kaldığı anlamına geliyor.

BATI ŞERİA’DA DA TARIMSAL FAALİYET BALTALANIYOR

Bu arada Batı Şeria'da devam eden işgalci şiddeti, baskınlar, mülk tahribatı ve Filistinlilere ait arazilerin gasp edilmesi, doğal kaynaklara, pazarlara ve temel hizmetlere sınırlı erişim nedeniyle zaten engellenen tarımsal faaliyetler daha da zor durumda.

Bu durum, gıda ithalatına olan bağımlılığın artmasına yol açtı.

