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Soyer’in akçeli işlerine kınama

Uğur Mumcu’nun ‘12 Eylül Adaleti’ kitabında yer alan tutanaklara göre; Tunç Soyer’in babası darbeci Hava Hakim Albay Nurettin Soyer, faizle borç para verilmesine aracılık etmesi sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından kınama cezası almış. Alışverişte, Tunç Soyer de aktif rol almış.

28 Mart 2019 Perşembe 12:16
Soyer’in akçeli işlerine kınama

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in babası, Hava Hakim Albay Nurettin Soyer’in, faizle borç para verilmesine aracılık etmesi sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından kınama cezası aldığı ve tutanaklara konu olan milyonluk alışverişte Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in de aktif bir şekilde rol aldığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan tutanakta yer aldı.

Akçeli işlere kınama cezası

CHP’li siyasetçilerin her fırsatta atıf yaptığı gazeteci Uğur Mumcu’nun ‘12 Eylül Adaleti’ kitabında yer alan tutanaklar, 12 Eylül döneminin ardından birçok general ve üst düzey askeri görevlinin akçeli işlere ne boyutta karıştığını gözler önüne seriyor. Söz konusu tutanakta göre CHP’nin İzmir Adayı Tunç Soyer’in babası Hava Hakim Albay Nurettin Soyer’in, faizle borç para verilmesine aracılık etmesi sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından kınama cezası aldığı öğrenildi.

Emekli General Süleyman Tuncer, Emekli General Aslantaş ve Emekli Hava Albay Ahmet Çelik tarafından 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği yönünde itham edilen Hava Hakim Albay Nurettin Soyer’in İzmir’de bulunan, Paşa Otel işletmesinin 1983 yılında kiraya verilmesi sırasında, kiralayanlardan, mukaveleyi kendi istekleri doğrultusunda hazırlatacağı vaadi ile bu parayı aldığı, yine söz konusu milyonluk kiralama işinin içinde olan generaller tarafından dile getirilmiş.

Emekli generaller Soyer’i 6 milyon lira haksız kazanç ile suçladı

Yine aynı tutanakta yer alan ifadeye göre CHP’nin İzmir Adayı Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer’in, görevi gereği yasak olmasına rağmen otel sahibi olan şirkette hisse sahibi olduğu ve oğlu CHP’nin İzmir Adayı Tunç Soyer’in otelin yönetim kurulunda yer aldığı gözler önüne serilirken, Askeri Hakim Nurettin Soyer’in otelin el değiştirme sürecinde milyonların telaffuz edildiği bir alışverişte faizle borç para verilmesine aracılık ettiği gerekçesiyle kınama cezası aldığı resmi belgelerle ortaya konuldu. Söz konusu milyonluk alışverişte Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in de aktif bir şekilde rol aldığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan tutanakta yer aldı. 1983 yılında gerçekleşen ve Nurettin Soyer’in kınama cezası almasına sebep olan kiralama sürecinin ardından aynı zamanda Nurettin Soyer’in oğulları olan Tunç Soyer ve Onur Soyer’in 1984 yılında üçüncü bir şahıs adına otelin sahibi olan şirketten hisselerini toplamaya başladığı ve üçüncü şahıslarla yaptıkları sözleşme gereği %51 hissenin ele geçirilmesi durumunda 600 adet hisse senedinin CHP’nin İzmir Adayı Tunç Soyer ve kardeşi Onur Soyer’e geçmesi yönünde anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:16
  1. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer
  2. Hava Hakim Albay Nurettin Soyer
  3. Milli Savunma Bakanlığı
  4. Nurettin Soyer
  5. Tunç Soyer
  6. CHP
  7. Uğur Mumcu
  8. 12 Eylül Adaleti
  9. 12 Eylül dönemi
  10. CHP’nin İzmir Adayı Tunç Soyer’in babası Hava Hakim Albay Nurettin Soyer
  11. Emekli General Süleyman Tuncer
  12. Emekli General Aslantaş ve Emekli Hava Albay Ahmet Çelik
  13. Paşa Otel
  14. CHP’nin İzmir Adayı Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer
  15. CHP’nin İzmir Adayı Tunç Soyer
  16. Onur Soyer

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