Şovmen İmamoğlu vatandaşı bezdiriyor! İstanbul'a yakışmayan manzara

Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine takılarak cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle şehir şehir dolaştıktan sonra Türkiye'nin tokadını yiyen Ekrem İmamoğlu, hezimetin ardından terk ettiği İstanbul'a geri döndü. İstanbul'u yaz-kış sele ve kara teslim ederken tatillerde sefa süren İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte camilerde namaz kılma ve Kur'an okuma şovuyla seçim çalışmalarına başladı.

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkartıyor. İBB Başkanı, metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların yanı sıra İstanbulluyu, hem araç hem de özellikle iş saatlerinde insan trafiğine mahkum ediyor.

Metrobüs durağında insan seli yaşandı

İstanbul Mecidiyeköy metrobüs durağında akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüse binmek için durakta sıra bekledi. İnsanlar yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi. Yaşanan insan seli cep telefonu kamerası ile görüntülendi.