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Dünya 'Sosyete kasabı' Nusret'e kötü haber
Dünya

'Sosyete kasabı' Nusret'e kötü haber

‘Sosyete kasabı’ olarak bilinen Nusret’in ABD'nin Boston kentinde açtığı şube salgın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:09:00 -
'Sosyete kasabı' Nusret'e kötü haber

Yaptığı tuz dökme hareketiyle tanınan ‘Sosyete kasabı’ Nusret'e ABD'den kötü haber geldi. Nusret'in 10 gün önce Boston'da açtığı şube kapatıldı.

Kuralları ihlal etti

Nusret'in 10 gün önce açtığı şubenin kapatılma gerekçesi koronavirüs önlemlerini ihlal ve yangın şartnamelerine uygun olmaması olarak belirtildi. Bunun haricinde Nusret'in şubesinin mutfağında yer alan buzdolabı ve bulaşık makinelerinin kullanımı için de yeterli düzenlemelerin yapılmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edildi.

Nusret açıklama yapmadı

Nusret konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, ABD basınına yansıyan haberlere göre Boston şubesinin kapatılmasına ilişkin dava 29 eylül salı günü görülecek.

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Yorumlar

Akif

Bu ufaklığin boyunun bir o kadarıda toprak altında.... malesef para ve şöhretle adam olunmuyor... le fonten hikayesinde ki inek kurbağa hikayesi gibi .... bir gün fena dağilacak gibi görünüyor... veriler onu gösteriyor...
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