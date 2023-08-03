  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyete dünyası şokta! Genç kıza kanser diye kemoterapi verdiler... İşin aslı bambaşka çıktı
Gündem

Sosyete dünyası şokta! Genç kıza kanser diye kemoterapi verdiler... İşin aslı bambaşka çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 21:27:00 - 2023-08-03 21:31:39
Sosyete dünyası şokta! Genç kıza kanser diye kemoterapi verdiler... İşin aslı bambaşka çıktı

İzmir'in tanınmış ailelerinden Kardıçalıların kızları 26 yaşındaki Sena için yanlış kanser teşhisi konulması neticesinde kemoterapi aldığı skandalı patlak verdi. Raporu gören doktorlar genç kızın göğsünü alacakken gerçek ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nde Bülent Cankurt, 'Sağlıklı Kıza Kanser Teşhisi Konuldu' başlıklı haberinde büyük bir skandalı gözler önüne serdi.

Cankurt'un tanınmış bir ailenin genç kızlarına konulan yanlış kanser teşhisine ilişkin yazısı şu şekilde:

"İzmir'in köklü ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin kızı, sosyeteden Sanem Tezman'ın da kardeşi olan Sena Kardıçalı'nın ancak filmlerde olabilecek acı bir olay yaşadığını öğrendim.

26 yaşındaki Sena, göğsünde kitle hissedince, annesi Şebnem Hanım, Sena'yı doktora götürüyor. Sena'nın göğsündeki kitleden örnek alınıyor ve biyopsiye gönderiliyor. İzmir'in ünlü laboratuvarından gelen raporla aile yıkılıyor!

Göğsünün alınması gerektiğini söylediler

Çünkü rapor, Sena'nın kanser olduğunu söylüyor. Sanem Tezman'ın yönlendirmesiyle İstanbul'a geliyorlar ve raporu en iyi doktorlara gösteriyorlar, hepsi, çabuk yayılan bir kanser türü olduğunu, hemen göğsünün alınması gerektiğini söylüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Genç kıza kemoterapi verildi

En son bir doktor, Sena'nın çok genç olduğunu ve göğsünü almadan tedaviyi denemeyi öneriyor ve zaman kaybetmeden kemoterapiye başlıyor. İlk kemoterapi seansının ertesi günü İzmir'deki laboratuvarın sahibi, Şebnem Hanım'ı arıyor ve "Sizin rapor karışmış, kızınız kanser değil" diyor.

İnanabiliyor musunuz! Ya Sena'nın göğsü alınsaydı ya hata ortaya çıkmasaydı?

Psikolojisi yerle bir olan, gereksiz yere kemoterapi alan Sena'ya ve ailesine bunları yaşatanlar umarım en büyük cezayı alır.

Ailenin laboratuvara açtığı davanın takipçisi olacağım."

Sosyal medyaya damga vurdu! Minik hacı adayının yola böyle devam etti
Sosyal medyaya damga vurdu! Minik hacı adayının yola böyle devam etti

Sosyal Medya

Sosyal medyaya damga vurdu! Minik hacı adayının yola böyle devam etti

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor! Yok böyle su tasarrufu yöntemi
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor! Yok böyle su tasarrufu yöntemi

Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor! Yok böyle su tasarrufu yöntemi

Sosyal medyaya damga vurdu! Yere çöp atanlara inanılmaz kapak
Sosyal medyaya damga vurdu! Yere çöp atanlara inanılmaz kapak

Sosyal Medya

Sosyal medyaya damga vurdu! Yere çöp atanlara inanılmaz kapak

Sosyal medyaya damga vurdu! Fransız kabi̇n memurundan telbi̇ye duası
Sosyal medyaya damga vurdu! Fransız kabi̇n memurundan telbi̇ye duası

Sosyal Medya

Sosyal medyaya damga vurdu! Fransız kabi̇n memurundan telbi̇ye duası

Fahrettin Altun'dan sosyal medya şirketlerine uyarı
Fahrettin Altun'dan sosyal medya şirketlerine uyarı

Medya

Fahrettin Altun'dan sosyal medya şirketlerine uyarı

Maalesef akıllanan yok! Sosyal medya esareti yine yaptı yapacağını
Maalesef akıllanan yok! Sosyal medya esareti yine yaptı yapacağını

Dünya

Maalesef akıllanan yok! Sosyal medya esareti yine yaptı yapacağını

Sosyal medyada konuşulan o video! Polisin yardım ettiği engelli genç yüreklere dokundu
Sosyal medyada konuşulan o video! Polisin yardım ettiği engelli genç yüreklere dokundu

Sosyal Medya

Sosyal medyada konuşulan o video! Polisin yardım ettiği engelli genç yüreklere dokundu

Sosyal medyada tepki yağıyor! Acun’un takımından rezalet paylaşım
Sosyal medyada tepki yağıyor! Acun’un takımından rezalet paylaşım

Sosyal Medya

Sosyal medyada tepki yağıyor! Acun’un takımından rezalet paylaşım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23