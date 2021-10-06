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Aktüel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına deva kaynak
Aktüel

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına deva kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına 186 milyon TL kaynak aktaracaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 16:44:00 -
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına deva kaynak

yeniakit.com.tr

Dönemsel ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik yapılan yardıma ilişkin Bakan Yanık, “Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimlerini desteklemek için böyle bir yardımda bulunuyoruz. Hâlihazırda SYDV’lerimize her ay düzenli kaynak aktararak, ihtiyaç sahibi ailelerimize nakdi ve ayni yardımlar yapıyoruz. Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Böylece eğitimde fırsat eşitliği ilkesini de desteklemiş olacağız.” dedi.

Bakan Yanık, “Eğitim hayatına devam eden çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek oluyoruz. Tüm il ve ilçelerde bulunan SYDV’lerimizin belirlemiş olduğu ihtiyaçlara göre aktardığımız bu kaynak, nakdi olarak verilmesinin yanı sıra ayakkabı, bot, kışlık kıyafet şeklinde dağıtılabilecek. Bu kapsamda okulların açılmasıyla çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için bakanlıkça birçok destekte bulunduklarını hatırlatan Bakan Yanık “Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması bizim için hayati önemde. Bu kapsamda çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriyoruz. Buna ek olarak Şartlı Eğitim Yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz” diye konuştu.

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