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Aktüel Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor
Aktüel

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon lira ödeme yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:51:33 -
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 8-15 Aralık tarihlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirterek, "Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.



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