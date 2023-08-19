  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medyayı sallayan haber! Kılıçdaroğlu’nu desteklemek sonu oldu
Gündem

Sosyal medyayı sallayan haber! Kılıçdaroğlu’nu desteklemek sonu oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-19 13:52:00 -
Sosyal medyayı sallayan haber! Kılıçdaroğlu’nu desteklemek sonu oldu

CHP’li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği gerekçesiyle bir işçiyi işten çıkardığı haberi sosyal medyada gündem oldu. X platformunda saatlerce gündemde kalan Kesimoğlu’na vatandaşlar, “Kesimoğlu artık yeter!” diye tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'te @kemalcicek06 adlı kullanıcı, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun bir belediye personelini CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu desteklediği gerekçesiyle işten çıkardığını iddia etti. 

6 SAAT X'İN GÜNDEMİNDE KALDI

İddialar doğrultusunda X kullanıcıları, “#KesimogluArtikYeter” hashtagi adı altında Belediye Başkanı Kesimoğlu’na tepki gösterdi. Tepkilerin yoğunluğu sebebiyle hashtag 6 saat boyunca X gündemine oturdu.

YURTDIŞINA EN ÇOK ÇIKAN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kesimoğlu, daha önce de medyaya yansıyan haberlerde, yurt dışına en çok çıkan belediye başkanı olarak gündeme gelmişti. Görev süresinin 274 gününü yurt dışında geçiren Kesimoğlu'na yurttaşlar yurt dışı gezilerinde olmasına tepki gösterdikleri de yerel basına yansımıştı.

NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması
NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması

Gündem

NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması

Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya
Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya

Gündem

Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya

Maskesi düştü! Sığınmacı düşmanı 'sığınmacı İlay Aksoy'
Maskesi düştü! Sığınmacı düşmanı 'sığınmacı İlay Aksoy'

Gündem

Maskesi düştü! Sığınmacı düşmanı 'sığınmacı İlay Aksoy'

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı
Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı

Gündem

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti
Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti

Resmi İlanlar

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti

Devlet dairelerindeki israf…
Devlet dairelerindeki israf…

Gündem

Devlet dairelerindeki israf…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23