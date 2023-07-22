Sosyal medyayı salladı! Canlı yayında böyle soru görülmedi
Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli'ye katıldığı canlı yayında, sunucunun 'Mezarlık aldın mı?' sorusunu yöneltmesi tepki çekti.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrendikten sonra tedavi olmaya başlamıştı.
Tedavi süreci devam ederken Beyaz TV ekranlarındaki Beyaz Magazin isimli programa katılan Tanyeli canlı yayında skandal bir sorula karşılaştı.
Tanyeli'nin sağlık durumu hakkında merak edilenleri soran sunucu, "Mezar yerini aldın mı?" şeklinde duyarsız bir soru yöneltti.
Tedavi süreci devam eden Tanyeli'ye yöneltilen soru tepki çekti.
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