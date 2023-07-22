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Sosyal Medya Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunu kemerle acımasızca döven baba gözaltına alındı
Sosyal Medya

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunu kemerle acımasızca döven baba gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 21:04:00 - 2023-07-22 21:04:58

Mersin'de evde küçük çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesine bağlı Hebili Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu S.S., iddiaya göre eşine ve çocuklarına uzun süredir şiddet uyguluyor. Komşuların şikayeti ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit edilen yabancı uyruklu S.S.'yi evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürülürken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntüde babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı görülüyor.

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