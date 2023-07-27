Sosyal medyaya damga vurdu! Minik hacı adayının yola böyle devam etti
Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki kutsal topraklara giden Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Ailesi ile birlikte Kabe'ye giden bir çocuk yorulunca çareyi anne babasının tuttuğu bir bez üzerinde kayarak gitmekte buldu.
Hac ve umre tavaflarından sonra Sa’y yapmak için yola çıkan bir ailenin çocuğu sosyal medyaya damga vurdu.
Hac farizasını yerine getiren ebeveynlerin Sa’y yolcuğu devam ederken kameralara bir çocuk takıldı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde yorulan bir çocuğun aile tarafından çekilerek hoş güzel anların yaşanmasına neden oldu.
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