Sosyal medyadan büyük tepki: #AileÇökmeden İstanbul Sözleşmesi iptal edilsin!

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Avrupa Birliği'nin dayattığı ancak kendi üye ülkelerinin dahi şerh koyduğu veya imzalamadığı İstanbul Sözleşmesi'nin hiçbir şerh veya çekince konulmadan Türkiye tarafından imzalanması nedeniyle ailedeki çözülme ivme kazanarak arttı.

İstanbul Sözleşmesi'nin güçlendirilmesi için femistlerle bir araya gelindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "feshedilebilir" demesine rağmen "İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu", İstanbul Sözleşmesi'nin daha etkin uygulanması için Feminist derneklerle bir araya geldi.

Vatandaşlar aile çökmeden önlem alınmasını istiyor

Vatandaşlar, bu toplantıya büyük tepki gösterdi. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, #AileÇökmeden etiketiyle tepkisini sosyal medyadan da duyurdu. Binlerce vatandaşın, onlarca yazar ve sivil toplum örgütünün destek verdiği etiket Türkiye ve Dünya gündeminde üst sıralara yükseldi.

Öte yandan hükümetin AB ve bir grup feministin mi, yoksa milyonlarca vatandaşın sesini mi dinleyeceği büyük merak konusu oldu.

İşte gündem listesi ve vatandaşların tepkileri: