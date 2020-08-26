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Aktüel Sosyal medyadaki uygunsuz görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yakalanan zanlı adliyede
Aktüel

Sosyal medyadaki uygunsuz görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yakalanan zanlı adliyede

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:53:16 -
Sosyal medyadaki uygunsuz görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yakalanan zanlı adliyede

GAZİANTEP (AA) - Sosyal medyada paylaşımlarına çocuğunu alet eden kişinin görüntülerini paylaştığı iddiasıyla Gaziantep'te gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Twitter'da "#elifsaritutuklansin" isimli etiketle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"@elif.antplii" rumuzlu İnstagram hesabının kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye girişi sırasında pişman olduğunu ifade eden şüpheli Y.E, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Ne bilim ben" diye cevap verdi.

Bahsi geçen hesaptaki görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve yurt dışında yaşadıkları belirlenirken, konunun Türkiye ile bir bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı.

Y.E'nin bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek Türkiye'de yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı tespit edildi.

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