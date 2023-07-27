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Sosyal Medya Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor! Yok böyle su tasarrufu yöntemi
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor! Yok böyle su tasarrufu yöntemi

Yeniakit Publisher
2023-07-27 14:24:00 -
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor! Yok böyle su tasarrufu yöntemi

Sosyal Medya’da paylaşılan bir fotoğraf ‘yok artık’ dedirtti.

Su tasarrufu yapan bir tuvalet modeli sosyal medyada en çok tıklanan görseller arasına girdi. Fotoğrafa göre elini yıkadığın sabunlu su boşa değil klozette birikiyor böylece önemli bir su tasarrufu yapıyor.

Su tasarrufu sağlayan fotoğrafın altına binlerce kişi yorum yaptı. İşte onlardan bazıları..

 

İşte su faturasını azaltmak için 10 büyük tüyo...

1. Duşta Suyun Isınmasını Beklerken Suyu Boşa Akıtmayın
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2. Su Tesisatınızı Kontrol Edin

3. Bulaşık ve Çamaşır Makinenizi Tam Dolmadan Çalıştırmayın

4. Çeşmeyi Çok Fazla Açık Tutmayın

5. Banyoda Uzun Süre Kalmayın

6. Sensörlü Musluklar ve Tasarruflu Klozetler

7. Bitkileri Sularken Daha Az Su Harcayın

8. Su Tasarruf Aparatları Kullanın

9. Su Debisini Kontrol Eden Cihazlar Kullanın

10. Küvette Yıkanmak Maliyetli Olabilir

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