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Sosyal medyada çok konuşulan o video! Nice nice zenginler bu mutlu fotoğrafa dünyalarını vermez

Yeniakit Publisher
2023-09-21 19:41:00 - 2023-09-21 19:42:53

Çöp toplayıcısı bir babanın tramvayda yanında bulunan oğluna gösterdiği sevgi yürekleri ısıttı. Fedakar baba ve oğlun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Eminönü'nden geçen tramvay hattına binen bir baba, yanında oğlu ile birlikte çöp torbası taşıdı.

Tramvayda cam kenarına yaslanan baba, önünde duran oğlunun başını okşadı. Yanlarında duran çöp torbasının kenarında yere çömelen baba, oğlunu kucağına oturtarak sevmeye devam etti.

Baba-oğul sosyal medyada gündem oldu

Oğlu yorulmasın diye oturttuğu çocuk, başını babasına yaslayarak dinlendi. Baba-oğulun o duygusal anları sosyal medyada gündem oldu.


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