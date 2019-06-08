0553 313 94 23

Sosyal medyada büyük patlama! Engellenen hesaplar örgütlendi

Binali Yıldırım'ın, İmamoğlu ile ortak çıkacağı canlı yayında moderatörlük yapmasını istediği isim olan Uğur Dündar Twitter'da olay oldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
Sosyal medyada büyük patlama! Engellenen hesaplar örgütlendi

Binali Yıldırım'ın, İmamoğlu ile ortak çıkacağı canlı yayında moderatörlük yapmasını istediği isim olan Uğur Dündar'ın Twitter'da engellediği hesapların sahipleri #ugurdundarbenideengellemis hashtagini açtı. Hashtag kısa süre içinde "trend topic" listesine girdi.

Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu'yla katılacağı yayının moderatörü olmasını istediği gazeteci Uğur Dündar'ın sayfasına girmeye çalışan birçok Twitter kullanıcısı  Dündar'ın kendilerini engellediğini gördü. Dündar tarafından engellenenler Twitter'da "#ugurdundarbenideengellemis" etiketi altında toplandı.

Hashtag kısa süre içinde "trend topic" listesine girdi.

Dündar tarafından engellenen bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları şu şekilde:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
  1. Binali Yıldırım
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Hashtag
  4. Twitter
  5. trend topic
  6. Uğur Dündar'
  7. #ugurdundarbenideengellemis

YORUM YAZ

  • FatihFatih13 dk önce
    Dinsiz imansız dediginiz adam turkiyenin en güvenilir adami.önce adam sonra iman
  • ÖmerÖmer25 dk önce
    Binali Bey bu herifi isteyerek ilk büyük hatayi yaptı.Mesele medeni ölü haline gelmiş bir lavugu piyasaya çıkarması.aynı Adalara bedava vapur hesabı...
  • Recep Recep 25 dk önce
    Güzel hareket, saygısız insan çok olunca doğru olanı yapmış.
  • Recep Recep 25 dk önce
    Güzel hareket, saygısız insan çok olunca doğru olanı yapmış.
  • Adalet istiyoruz ama yokAdalet istiyoruz ama yok25 dk önce
    simdi bunu sunucu diye is vereni ben düdükliyim insanlarin akliyla resmen aley ediliyor yaziklar olsun bununla program yapana
  • NurNur29 dk önce
    Binali yıldırım olmadı bu seçim yanlış uğur dündar bizim camiayı sevmez biz onu

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk yaralandı
  1. Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk..
  2. Beyşehir’de kent konseyi kuruluyor
  3. Sürücüler bu haberi mutlaka okumalı!..
  4. Komşularının kavgasını ayırmaya..
  5. Kazım Kurt: “Muhtarlara kapımız her..
  6. Polise söven Altaylı’dan Valiye söven..
  7. Odunpazarı Belediyesi’nden yepyeni bir..
  8. Karaman’da trafik kazası: 1 ölü
  9. Peygamberimizin hayatından! “Allah..
  10. Sisi korkudan tir tir titriyor!..
  11. Kilis içme suyu ihale atının döşenmesi..
  12. 720 yıllık camiyi restorasyon sonrası..
  13. Jandarmadan "Uçangöz" ile trafik..
  14. NATO üyelerinden Baltık Denizi'nde dev..
  15. Bayram ziyareti dönüşü feci kaza
  16. Tasavvuf! Helal lokma hassasiyeti
  17. Otomobilin çarptığı Kazak turist,..
  18. Tepebaşı’nda ‘Şarj istasyonlarının’..
  19. Havuz sezonu İnönü Pınarbaşı’nda açıldı
  20. Antalya’da 3. kattan düşen genç öldü
Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
"Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
"Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

Günün Karikatürü

8 Haziran 2019
Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim