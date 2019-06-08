Sosyal medyada büyük patlama! Engellenen hesaplar örgütlendi
Binali Yıldırım'ın, İmamoğlu ile ortak çıkacağı canlı yayında moderatörlük yapmasını istediği isim olan Uğur Dündar Twitter'da olay oldu.08 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
Binali Yıldırım'ın, İmamoğlu ile ortak çıkacağı canlı yayında moderatörlük yapmasını istediği isim olan Uğur Dündar'ın Twitter'da engellediği hesapların sahipleri #ugurdundarbenideengellemis hashtagini açtı. Hashtag kısa süre içinde "trend topic" listesine girdi.
Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu'yla katılacağı yayının moderatörü olmasını istediği gazeteci Uğur Dündar'ın sayfasına girmeye çalışan birçok Twitter kullanıcısı Dündar'ın kendilerini engellediğini gördü. Dündar tarafından engellenenler Twitter'da "#ugurdundarbenideengellemis" etiketi altında toplandı.
Hashtag kısa süre içinde "trend topic" listesine girdi.
Dündar tarafından engellenen bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları şu şekilde:
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