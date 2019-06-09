Sosyal medyada Binali Yıldırım çılgınlığı! Bomba paylaşımlar... Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da sanatçı Hasan Kaçan tarafından açılan #ProducedByYıldırım başlığı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Twitter'da sanatçı Hasan Kaçan tarafından açılan #ProducedByYıldırım başlığı kısa sürede binlerce paylaşım alarak zirveye oturdu. Binali Yıldırım'ın bu güne kadar gerçekleştirdiği projelerden esinlenerek açılan #ProducedByYıldırım başlığı kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Açılan başlık kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar listesinde zirveye oturdu.

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