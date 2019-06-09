Sosyal medyada Binali Yıldırım çılgınlığı! Bomba paylaşımlar...
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da sanatçı Hasan Kaçan tarafından açılan #ProducedByYıldırım başlığı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.09 Haziran 2019 Pazar 00:52
Twitter'da sanatçı Hasan Kaçan tarafından açılan #ProducedByYıldırım başlığı kısa sürede binlerce paylaşım alarak zirveye oturdu.
Binali Yıldırım'ın bu güne kadar gerçekleştirdiği projelerden esinlenerek açılan #ProducedByYıldırım başlığı kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Açılan başlık kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar listesinde zirveye oturdu.
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