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Gündem Sosyal medya teröristlerine operasyon: 3 şüpheli yakalandı
Gündem

Sosyal medya teröristlerine operasyon: 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 21:48:00 -
Sosyal medya teröristlerine operasyon: 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen şüpheliler C.Y, Ç.B. ve F.T, Dilovası, Körfez ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

 

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