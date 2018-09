Sosyal medya hesaplarınızı yükseltmek için instatakipci.com seçin

Sosyal Medyada Fenomen Olmanın En Kolay Yolu

Facebook ya da Instagram gibi popüler platformlarda milyonlarca hesabın arasından sıyrılarak kısa sürede hedef kitlenize ulaşabilmeniz için instatakipci en doğru çözüm ortağınız olacak.

Sosyal Medyada Fenomen Olmak Neden Önemli?

Bu soru, internette var olmakla, hedef kitleniz tarafından bulunabilir olmak arasındaki ince çizgiyi oluşturuyor. İnsanların ilgileri, ihtiyaçları, beğenilerinin yaş ve cinsiyet gibi belirleyici faktörler ışığında daha anlamlı verilere dönüşmesini sağlayan sosyal medya, tüm tanıtım çalışmaları için vazgeçilmez birer pazar. İnternet reklamları, sunduğunuz ürün ya da hizmetlere ilgi duyan duymayan herkese sunulduğu için yüksek maliyetlerin oluşmasına neden olabiliyor. Oysa sosyal medya, ürün ve hizmetlerin, hedef kitlenizin demografik yapısını da temel alarak ulaşılabilir olmasının yolunu açıyor. Diğer bir deyişle nokta atışı... Dünya üzerinde milyarlarca, ülkemizde milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook, Instagram gibi sosyal ağlar, sahip olduğu kitlelerin büyüklüğü nedeniyle ünlülerin kendilerini, ürün ve hizmet satışı yapanların markalarını tanıtmaları için bulunmaz birer platform durumunda. Bu kadar büyük bir kitleye hitap edebilmek, insanların ilgisini çekebilmek için farklı taktiklerin ve uygulamaların kullanılması zorunlu. Aksi takdirde bu büyüklükteki bir platformda kısa sürede öne çıkmanız oldukça zor.

Sosyal Ağlarda Hızla Yükselmenizi Sağlayacak 5 Öneri

Instagram ve Facebook hayatımıza girdiğinden beri, yaşamımızda çok şeyin değiştiğini söyleyebiliriz. Değişenler yalnızca bizim yaşantımızla sınırlı değil. Sosyal medya oluşturduğu büyük pazarlar ile reklam, tanıtım ve pazarlama alanında çok büyük bir değişime neden oldu. Bu alanda faaliyet gösteren İnstaTakipçi uzmanlarının deneyimleri doğrultusunda, hızla yükselmenizi sağlayacak 5 öneriyi sizler için bir araya getirdik.

Paylaşıma Değer Katacak İçerikler Oluşturun

Kendinizi ya da ürün ve hizmetlerinizi en iyi yansıtacak paylaşımlar, insanların ilgisini çekebilecek nitelikte olanlardır. İlgi çekmeyecek, monoton ve benzerlerine sıkça şahit olduğunuz içerikler ve bunların türevleri sizlere yeni takipçiler kazandırmaz. Aksine kaybettirir. Bu nedenle her bir paylaşımınızın, ilgileri, ihtiyaçları da dikkate alarak düzenlenmiş olması önemli. İhtiyaçlara hitap edebilen içerikler kaliteli içeriklerdir.



Paylaşımlarınızı Her Dakika Değil Doğru Sıklıkta Yapmalısınız



İçeriğinizin ilgi çekici olması çok daha büyük bir kitleye erişebilmeniz için önemli. Ancak doğru sıklıkla yapılmayan paylaşımlar, sizlerin takipçi kaybetmenize neden olacaktır. Takipçilerinizi rahatsız edecek derecede paylaşımlar yerine, dört gözle beklenen paylaşım sıklığını yakalamalısınız. Sürekli paylaşımlar yaparak hızlı bir yükseliş sağlayamazsınız.



Hedef Kitlenize Yoğunlaşın



Paylaşımlarınızın ulaşmasını istediğiniz kitleler, hedef kitlenizi oluşturuyor. Hedef kitlenize ulaşabilmek için sanal ortam dışında nasıl aktiviteler, toplantılar, görüşmeler yapıyorsak, benzer çalışmalar Instagram üzerinde de gerçekleştirilebilir. Hedef kitlenizin beğenileri, ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları paylaşımlara yorumlar yapmak, takipçi adaylarınızın paylaşımlarına beğenide bulunmak yapılabileceklerden yalnızca birkaçı.



İnstaTakipçi, hedef kitlenizin belirlenmesi, kitlenin demografik yapısı ve eğilimleri üzerine geniş analizler yaparak doğru hedef kitlenize ulaşmanızda sizlere profesyonel destek sağlıyor.



Paylaşımlarınızı Diğer Paylaşımlara Bağlayın



İlgiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan aramalara kendinizi ya da ürün ve hizmetlerinizi bağlayabilmenin yolu hashtaglerdir. Paylaşımlarınızda ilgili hashtaglerin yerinde ve amacına uygun olarak kullanılması gerekiyor. Gereksiz ve sizinle alakası olmayan hashtag kullanımından kaçınmalısınız. Bu sayede paylaşım görünürlüğünüzü artırabilir, potansiyel kitleniz için bir anlamda küçük tanıtımlar yapabilirsiniz. Hashtagler, sizlerin yeni takipçi kazanmanızı sağlamaktan çok paylaşımlarınızın benzer paylaşımlara bağlanmasını sağlayarak görünürlüğünü artırır. Görünürlüğün artması, çok daha fazla kişiye erişmenizi sağlayacaktır.



Profesyonel Destek Almalısınız



Her gün ilgi çekici ve kaliteli fotoğraflar paylaşarak, gerek Instagram’da gerekse Facebook’ta yüz binleri, milyonları bulan takipçi sayısına ulaşmanız neredeyse imkânsız. Yalnızca kendinizin görebildiği paylaşımlarla, kalitesi ve dikkat çekiciliği ne kadar iyi olursa olsun, hedef kitlenize ulaşamazsınız. Paylaşımların hızla yayılabilmesi, yeni takipçiler kazanabilmeniz öncelikle onların geniş kitleler tarafından görülebilmesine bağlı. Bu döngü içinde kaybolmamak için deyim yerindeyse hesaplarınıza ittirici bir güç, yani profesyonel destek gerekiyor. Zaman hepimiz için önemli, sosyal ağlardaki yerinizi çok daha geç kalmadan almak, her gün milyonlarca yeni üyeye kapısını açan sosyal medyadan edinilebilecek en yüksek faydayı kazanabilmek için instatakipci.com, kısa sürede bulunabilirliğinizin yolunu açarken, instagram takipçi sayınızla güvenilir ve marka bir hesap olmanıza da destek sağlıyor.



