0553 313 94 23

Sosyal medya fiziksel şiddete geçti

Daha önce birçok sapkın ve ahlaksız düşüncenin popülerleştiği sosyal medyanın son gündemi ise işkence videoları oldu. ‘Kışkırtma’ ve ‘Challenge’ adı altında birbirlerine açıkça işkence eden kişilerin videoları milyonlarca izlenirken, ergenlik dönemindeki birçok çocuk sosyal medya akımlarının kurbanı oluyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:04
Sosyal medya fiziksel şiddete geçti

Özellikle çocukların ruhsal sağlığını ciddi anlamda etkileyen sosyal medya akımları ruhsal boyutu aşarak fiziksel şiddete dönüşmeye başladı. Daha önce birçok sapkın ve ahlaksız düşüncenin popülerleştiği sosyal medyanın son gündemi ise işkence videoları oldu. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan Sosyolog-Yazar Erol Erdoğan, “Dijital mecralarda ve internette akım olarak zaman zaman özellikle çocukların ve gençlerin ilgi gösterdikleri süreçler, aslında arkasında başka bir pazarlama, ideolojik yönlendirme ya da teknoloji firmalarının belirli ar-ge çalışmaları olan şeyler” diye konuştu.

İşkence videoları çocuklar tarafından milyonlarca kez izleniyor

İnternet kullanımının çocuklar düzeyinde arttığı günümüzde, başta sosyal medya olmak üzere ergenlik çağındaki birçok çocuk durumdan olumsuz anlamda etkileniyor. Ergenlik çağındaki çocukları başta cinsellik ve şiddet olmak üzere birçok anlamda kendine çekmeye çalışan sosyal medya fenomenleri ise çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek içerikler üretiyor. Hiçbir denetim mekanizmasının bulunmadığı internet ortamında üretilen söz konusu içerikler ise son dönemde fiziksel şiddete varan akımları beraberinde getirdi. Birbirlerine işkence eden fenomenlerin videoları internette milyonlarca kez izlenirken, videolarda uygulanan şiddet çocukları derinden etkileyebiliyor.

“Çocukların internette önüne gelen şeyin komplo olabileceğini bilmesi gerekir”

Çocuklara akımların arkasında başka emellerin olduğunun anlatılması gerektiğini belirten Sosyolog-Yazar Erol Erdoğan ise, “Dijital mecralarda ve internette akım olarak zaman zaman özellikle çocukların ve gençlerin ilgi gösterdikleri süreçler, aslında arkasında başka bir pazarlama, ideolojik yönlendirme ya da teknoloji firmalarının belirli Ar-Ge çalışmaları olan şeyler. Öncelikle bunun çok masum olmadığını, basit bir eğlenceden ibaret olmadığını, büyüklerin, eğitimcilerin ve ailelerin bilmesi ve farkında olması gerekir. Gençlerimizin, çocuklarımızın psikolojisini göz önüne alarak aile ortamlarında, sosyal kültürel ortamlarda onlara bu durumu anlamamız gerekir. Çocuğun internette eğlence olarak önüne gelen şeyin basit bir eğlence olmadığı arka planında büyük bir komplo olabileceğinin farkında olması gerekir” dedi.

Bir genç yada çocuğun neden buna yöneldiğini de anlamamız gerekir” diye Erdoğan, “Çocuklar içlerindeki enerjinin getirdiği heyecanla, bu enerjisini kullanabileceği daha uygun bir seçenek bulamadığı için bu tarz şeylere yöneliyor olabilir. Dolayısıyla bu nokta bir kültür ve eğlence politikası ile ilgili bir durumdur. Bu konuda da devletin ve bu konu ile ilgili emek sarf eden STK’ların üzerinde durması gereken bir konudur. Kendisini daha iyi yönde geliştirebilecek bir eğlencesi olan gencin ya da çocuğun bu tarz şeylere yönelmesi daha düşük bir ihtimaldir. Bu noktada bir çabanın ortaya koyulması gerekir. Bu noktada ailelere, devlete ve STK’lara önemli bir görev düşüyor” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:04
  1. sosyal medya akımları
  2. sosyal medya
  3. fiziksel şiddet
  4. işkence videoları
  5. Akit
  6. Sosyolog-Yazar Erol Erdoğan
  7. İnternet kullanımı
  8. Ergenlik çağı
  9. cinsellik
  10. sosyal medya fenomenleri
  11. Ar-Ge çalışmaları
  12. STK
  13. STK’lar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merve Nur Eroğlu'nun hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
    1. Merve Nur Eroğlu'nun hedefi 2020 Tokyo..
    2. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    3. EYU- Der yönetimiKutlu ile bir araya..
    4. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    5. Şampiyon halterci gözünü Avrupa'ya..
    6. Çaldıklar malları sosyal medyada satan..
    7. Vitraspor lider Aliağaspor’u devirdi
    8. Ekipler göçük alanına ulaştı,..
    9. Eşi ’satamazsın’ dedi, şimdi..
    10. Bim aktüel ürünler kataloğu Bim aktüel..
    11. İzmit’in çocuklar bu sokakta oynuyor
    12. Dondurucu soğukta su arızası onarımı
    13. Vali, çini atölyelerini ziyaret etti
    14. Rektörler,‘Yeni Nesil Üniversite..
    15. Eğitim-Bir-Sen’de Ali Yalçın bir kez..
    16. Bin Selman talimat verdi: Hepsini..
    17. Bomba iddia! Mesut Özil sezon sonu..
    18. e-tanzim satışları İstanbul'da da..
    19. Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    20. Osmaneli Belediyesi Turizm..
    21. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    22. Sosyal medya fiziksel şiddete geçti
    23. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı..
    24. Kayaklı koşuda Dünya Şampiyonası..
    25. Bakan Selçuk, Bilim Sanat Merkezi açtı
    26. Giresun’un yaylaları 4 mevsim yöre..
    27. Döviz kurları
    28. Cebelitarık’ta kriz
    29. Öykü Günleri dolu dolu geçti
    30. Eşyanıza bağımlı olabilirsiniz
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?