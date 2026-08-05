  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son söz Meclis’te! İşte Terörsüz Türkiye'nin önünü açacak 12 maddelik kanunun tam detayları... Yetmez ama evet! Gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi adım! Çerçeve Yasa Teklifi TBMM'ye sunuldu DEM Parti duyurdu! Çerçeve Kanun Teklifini imzaladılar Adana için uyarı geldi: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama... TBMM'ye sunuldu: Çerçeve Yasa Teklifi 12 maddeden oluşuyor AK Parti Grubu kanun teklifini görüştü: Terörsüz Türkiye için yoğun mesai Ürdün’den anlamlı çıkış: Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir Adliyeye sevk edildi: Suikastçı hain adım adım kodese! Salah formayı giydi, ilk sözleri olay oldu! Bize her yer Trabzon
Dünya Sosyal medya fenomeni canlı yayında öldürüldü
Dünya

Sosyal medya fenomeni canlı yayında öldürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sosyal medya fenomeni canlı yayında öldürüldü

Meksikalı sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum, arkadaşlarıyla TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada yanlarına yanaşan motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum’a silahlı saldırı düzenlendi. Culiacan şehrinde arkadaşlarıyla TikTok canlı yayını yaptığı sırada iki motosikletlinin saldırısına uğrayan Gastelum, başından vurularak hayatını kaybetti.

Saldırı anına ait görüntülerde, aynı motosiklette bulunan kasklı iki kişinin, bir fast food restoranının önünde arkadaşlarıyla canlı yayın yapan Gastelum'a yaklaştığı ve doğrudan onu hedef aldığı görüldü.

Sinaloa eyaleti güvenlik yetkilisi, olaya ilişkin geniş çaplı operasyon başlatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Meksikalı fenomen Valeria Marquez de Zapopan kentinde çalıştığı kuaför salonunda TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23