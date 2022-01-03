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Gündem Sosyal medya diktatörlüğü tam gaz: MRNA'nın mucidi Dr. Robert Malone'a Twitter'dan sansür!
Gündem

Sosyal medya diktatörlüğü tam gaz: MRNA'nın mucidi Dr. Robert Malone'a Twitter'dan sansür!

Geçtiğimiz aylarda suikast tehdidi aldığını belirten mRNA'nın mucidi Dr. Robert Malone'nun Twitter hesabı askıya alınarak sansürlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 23:35:00 -
Sosyal medya diktatörlüğü tam gaz: MRNA'nın mucidi Dr. Robert Malone'a Twitter'dan sansür!

Başta eski ABD Başkanı Donald Trump ile başlayan sosyal medya şirketleri tarafından uygulanan diktatörlük devam ediyor.

Son olarak mRNA teknolojisinin mucidi moloküler biyolog Dr. Robert Malone'un twitter hesabı kalıcı olarak askıya alındı.

Sansür şüpheleri arttırdı

Covid-19 aşısıyla ilgili şüphelerini dile getiren ve uyarılarda bulunan Malone'un hesabı geçtiğimiz gün twitter tarafından askıya alındı. Uygulanan sansürün ardından Covid-19 aşıları hakkında oluşan şüpheler arttı.

Suikast tehdidi alıyordu

Habervakti Genel Koordinatörü Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu Abdurrahman Dilipak'ın değerlendirmelerde bulunduğu Derin Gerçekler'de de gündeme getirilen Dr. Robert Malone'un siukast tehditi altında olduğu belirtilmişti. Malone, 'çocuklarınızı bu aşılardan uzak tutun' ve 'bu aşıların faydaları risklerinden daha fazla değil, araştırma sonuçlarını paylaşın' vurguları nedeniyle de sansüre uğradığı belirtildi.

 

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