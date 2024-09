Sosyal medya çalkalanıyor: Simpsonlar kehaneti, 'Köpek' iddiası ortaya çıktı! Dillere fena düşen kehanet

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Kamala Harris ile 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi gerçekleştirdiği tartışmada göçmenlerle ilgili asılsız bir iddia ortaya attı ve bu iddia tartışma sırasında hemen yalanlandı. Trump'ın iddiaları, canlı yayında geniş bir şekilde eleştirildi ve bu durum onun kolayca savunma yapmasını engelledi.

ABD düzenlenmesi beklenen başkanlık seçimleri için nefesler tutuldu. Seçimler öncesinde Donald Trump rakibi Kamala Harris katıldıkları tartışmada kozlarını paylaştı. Fakat Trump'ın telaffuz ettiği absürt iddialar hızla sosyal medyanın gündemine oturarak alay konusu haline geldi. Bazı kullanıcılar, yıllar öncesinden bildikleri öngörülerle nam salan Simpsonların bu kez de Trump hakkında bir tahmini olduğunu yazdı. Peki bu paylaşımlar ne kadar doğru? İşte detaylar...

'KÖPEKLERİ YİYORLAR, KEDİLERİ YİYORLAR'

Göçmenler konusunun tartışıldığı anda, eski ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin "evcil hayvanları öldürüp yediği" yönünde tuhaf bir senaryo öne sürdü. Trump, "Springfield'da köpekleri yiyorlar, gelen insanlar kedileri yiyorlar" şeklinde garip bir iddiada bulundu ve ardından şunları ekledi:

"Orada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar."

TEHLİKELİ BİR KOMPLO TEORİSİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Trump'ın göçmenlerle ilgili iddialarını sert bir şekilde kınadı ve bunu göçmenlere karşı şiddeti teşvik edebilecek tehlikeli bir komplo teorisi olarak değerlendirdi. Bu mantıksız iddia hızla çürütüldü ve alay konusu haline geldi. İddianın kökeni, Ohio eyaletindeki Springfield'dan bir sakinin, kasaba meclisinde göçmenlerin yiyecek bulmak amacıyla yerel bir parkta ördekleri öldürdüğünü öne sürdüğü viral bir video.

Asılsız iddia, sağ görüşlü sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı ve yapay zeka desteğiyle, Trump'ın hayvanları koruduğuna dair viral bir meme haline geldi. Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance, göçmenlerin evcil hayvanları yediğine dair söylentiyi X platformunda şu şekilde paylaştı:

"Raporlar artık insanların evcil hayvanlarının bu ülkede olmaması gereken kişiler tarafından kaçırılıp yendiğini gösteriyor. Sınır çarımız nerede?"

HARRIS HAYRETLER İÇİNDE KALDI

Tartışma sırasında, Kamala Harris şaşkınlıkla gülümserken moderatör David Muir hemen Trump'ın iddiasını çürütmek için harekete geçti. Muir, "Springfield, Ohio'dan bahsediyorsunuz ve ABC News oradaki şehir yöneticisine ulaştı" diyerek konuyu şu şekilde sürdürdü:

"Bize göçmen topluluğundaki bireyler tarafından evcil hayvanlara zarar verildiği, yaralandığı veya istismar edildiğine dair belirli iddialara dair güvenilir bir rapor olmadığını söyledi."

'İYİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN'

Sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın spekülatif açıklamalarıyla alay etmek için çeşitli esprilere yöneldi. Bir kullanıcı, "Birisi Santa's Little Helper'ı kontrol etsin... Springfield'da güvende olduğundan emin olun..." şeklinde bir paylaşımda bulunarak Trump'ın iddialarını mizahi bir şekilde eleştirdi. Başka bir paylaşımda, Trump'ın bir psikiyatri kliniğinde "Köpekleri yiyorlar, kedileri yiyorlar, evcil hayvanları yiyorlar" diye bağırdığına dair bir espri yapıldı.

Bir başka paylaşımda, "Santa's Little Helper Homer'ın öğle yemeği değil #PresidentialDebate" ifadesi kullanıldı. Diğer bir kullanıcı ise "Zavallı Santa’s Little Helper" diyerek espriyi sürdürdü. Siyaset bilimci Ian Bremmer de X hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Bu bir Simpsons bölümü olabilir" diyerek esprilere katıldı.

SIMSONLAR TRUMP'IN 'KÖPEK YEME' İDDİASINI BİLDİ Mİ?

Söz konusu bölümde, Homer Simpson'a bir arkadaşı tarafından bira sunulur ve Homer birayı içtikten sonra tadında "tam olarak adını koyamadığı" bir aroma sezer. Bir sonraki sahnede ise, izleyiciler biranın üretildiği fabrikanın içini görürken, sıvının içinde yüzen köpekler gözlerden kaçmaz. Biranın tadımını yapan bir karakter, "Daha fazla köpeğe ihtiyacı var" der.

Simpsonların bu konuda gerçek bir öngörüde bulunduğunu iddia etmek biraz zor olabilir. Ancak Trump'ın açıklamaları üzerine sosyal medyada birçok paylaşım yapılmışken, Springfield iddiası tartışmalar arasında kesinlikle en dikkat çekeni oldu.