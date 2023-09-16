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Sosyal Medya Sosyal medya bunları konuşuyor… Bu arkadaşlar Türkiye’yi nasıl yönetecek?
Sosyal Medya

Sosyal medya bunları konuşuyor… Bu arkadaşlar Türkiye’yi nasıl yönetecek?

Yeniakit Publisher
2023-09-16 15:41:00 - 2023-09-16 15:44:11

CHP İzmir İl Örgütü seçiminde çıkan kavgayı yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı Hazma Dağ, "Bir il kongresi yapamayan bu arkadaşlar, ne İzmir’i ne de Türkiye’yi yönetebilir." dedi.

CHP'nin 38. İzmir İl Kongresi İzmir Fuar alanında başladı. Yoğun katılımın olduğu kongrede divana 152 il delegesi tarafından "blok liste" önergesi verildi. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski İlçe Başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti. Ardından salonda kavga çıktı, arbede yaşandı.

Söz konusu kavgada CHP'liler yumruk yumruğa kavga ederken, sandalyeler havada uçuştu.

Bunlar Türkiye'yi yönetemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı Hazma Dağ, kongrede yaşanan kavganın görüntülerini X hesabından paylaştı. Dağ, "Bir il kongresi yapamayan bu arkadaşlar, ne İzmir’i ne de Türkiye’yi yönetebilir." ifadelerini kullandı.

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