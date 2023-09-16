Sosyal medya bunları konuşuyor… Bu arkadaşlar Türkiye’yi nasıl yönetecek?
CHP İzmir İl Örgütü seçiminde çıkan kavgayı yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı Hazma Dağ, "Bir il kongresi yapamayan bu arkadaşlar, ne İzmir’i ne de Türkiye’yi yönetebilir." dedi.
CHP'nin 38. İzmir İl Kongresi İzmir Fuar alanında başladı. Yoğun katılımın olduğu kongrede divana 152 il delegesi tarafından "blok liste" önergesi verildi. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski İlçe Başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti. Ardından salonda kavga çıktı, arbede yaşandı.
Söz konusu kavgada CHP'liler yumruk yumruğa kavga ederken, sandalyeler havada uçuştu.
Bunlar Türkiye'yi yönetemez
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı Hazma Dağ, kongrede yaşanan kavganın görüntülerini X hesabından paylaştı. Dağ, "Bir il kongresi yapamayan bu arkadaşlar, ne İzmir’i ne de Türkiye’yi yönetebilir." ifadelerini kullandı.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
CHP genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Şimdi oturup ağlar artık
Gündem
CHP Genel Başkan adayı daha ilk günden PKK borazanlığı yaptı! TSK’ya hakaret eden Tanrıkulu’nu savundu