  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kur'an okuyan hocanın aklını aldı
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kur'an okuyan hocanın aklını aldı

Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmamı Doğan Temiz'in Kur'an olurken başına gelenler sosyal medyada gündem oldu. Kur'an okuyan Temiz arkasındaki bir kişinin 'Allah' diyerek bağırması sonrası ne yapacağını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 13:36:00 -

Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nin imam hatibi Doğan Temiz, Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptığı sırada cemaatten bir kişinin yüksek sesle 'Allah' diyerek bağırmasıyla yerinden sıçradı. Korkan cami imam hatibi, elini kalbine koyarak ”Kalpten gidecektim” dedi. Hatibin korktuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi Kur’an-ı Kerim tilaveti yaparken cemaat içinden bulunan bir şahsın bağırması üzerine korktu.

Tilavetine devam eden cami imamı ayeti okuduktan sonra elini kalbine koyarak "kalpten gidecektim" dedi.

Yaşanan o anlar Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cami imamının hem güldüğü hem de korktuğu anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay