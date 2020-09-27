Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 35 milyar liraya yaklaştı

ANKARA (AA) - Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarı 35 milyar liraya yaklaştı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, vatandaşlara Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımlarda 35 milyar liraya yaklaşıldığını bildirdi.

Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, "Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem" şeklinde desteklerin ve yardımların yapıldığı tabloyu paylaştı.



Tabloya göre, Sosyal Destek Programı FAZ 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, FAZ 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, FAZ 3'te ise 1 milyon 836 bin 330 haneye 1 milyar 836 milyon 330 bin lira destek verildi.



"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla 1 milyon 960 bin 239 haneye 1 milyar 960 milyon 239 bin lira, Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 579 bin 805 çalışana 18 milyar 728 milyon 191 bin 979 lira, Nakdi Ücret Desteği kapsamında 1 milyon 976 bin 532 çalışana 4 milyar 398 milyon 944 bin 124 lira, İşsizlik Ödeneğiyle 811 bin 469 kişiye 3 milyar 566 milyon 751 bin 617 lira ödeme yapıldı.



Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan bu destek ve yardımların toplamı 34 milyar 917 milyon 720 bin 720 liraya ulaştı.