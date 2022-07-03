Sörloth, Süper Lige geri dönüyor!

Fenerbahçe'nin Leipzig forması giyen Norveçli golcü Sörloth'un transferini bitirmeye çok yaklaştığı iddia edildi.

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmakta kararlı olan Fenerbahçeli kurmaylar santrfor transferi için yoğun bir mesai harcıyorlar. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki 2 isimden birisi olan Alexander Sörltoh'ta dün önemli bir gelişme yaşandı.

Haber7.com'a göre; Alman kulübü Leipzig, Alexander Sörloth'un bonservis bedelini 8 milyon Euro'ya çektiği öğrenildi. Hem Sörltoh hem de Leipzig ile görüşmelerini aralıksız sürdüren Fenerbahçe böylelikle transfere bir adım daha yaklaşmış oldu.

Ufak pürüzler kaldı!

Bu hafta içinde olumlu anlamda önemli gelişmelerin olabileceği de ifade ediliyor.

Sörloth tarafında ise ufak tefek bazı pürüzlerin olduğu maddi olarak tarafların birbirine oldukça yakın oldukları bilgisi de geldi.

Trabzonspor formasıyla gol kralı olduktan sonra 20 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olan Norveç'li golcü beklentilerin altında kalmış ve geçen sezonu Real Sociedad'da geçirmişti.