Sorgun Belediye Başkanı Ekinci'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Ekinci, AA muhabirine, pazartesi günü yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ve kendi isteğiyle hastaneye yattığını söyledi.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ekinci, "Rutin kontroller sırasında yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde hastanede tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı bekliyorum." dedi.