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Sordukları adresi bilmedikleri için vurdular!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde sordukları adresi bilmedikleri için 2 genci silahla vuran 3 şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

13 Ocak 2019 Pazar 17:52
Sordukları adresi bilmedikleri için vurdular!

Konya'da aynı mahallede yaklaşık 1 saat arayla 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay öncesinde kavga ettikleri kişileri arayan 3 şüphelinin, 2 kişiye adres sordukları adresi bilemeyince rastgele ateş açtıkları belirlendi. Polis şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, önceki gece Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tuzludeve Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tamer Özkan'a (19), yanına yaklaşan minibüsün içindeki 3 kişi, adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyince minibüsün içindekiler, Özkan'a ve çevreye rastgele ateş etti. Kurşunların isabet ettiği bir iş yerinin camları kırılırken, Özkan da kalçasından yaralandı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özkan, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı

1 saat sonra aynı yerde, aynı olay

Olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı mahallede Fahri Efendi Caddesi'nde yürüyen Oktay Toraman'ın da (33) yanına yaklaşan minibüsün içindeki kişiler adres sordu. Toraman adresi bilmediğini söyleyince, yine minibüsün içinden rastgele ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği ototmobil, iş yeri ve evde hasar oluşurken, Toraman ise bacağından yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Toraman da aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İki olayın ardından bölgeye gelen, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganların içinde bulunduğu minibüsün Necdet U.'ya (20) ait olduğunu tespit etti.

3 şüpheli, olaydan önce bir grupla kavga etti

Araştırmasını derinleştiren polis, Necdet U.'nun ve aynı yaştaki arkadaşı Hasan U.'nun  saat 22.00 sıralarında Kule Caddesi'ndeki kafede Kani Y., Onur Y., Mustafa F. ve Melih T. ile tartışıp kavga ettiğini belirledi. Kavga sırasında Necdet U. ve Kani Y.'nin hafif şekilde bıçakla yaralandığını, Necdet U.'nun yaralandıktan sonra Konya Numune Hastanesi'nde tedavi görüp taburcu olduğunu tespit etti.

Polis, Necdet U.'nun kavga ettiği 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Kavga ettikten sonra kafeden ayrıldıklarını ve silahlı saldırıyla bağlantılarının olmadığını belirten 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis, Necdet U., Hasan U. ve silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen arkadaşı Fatih K.'yi(25), bugün gözaltına aldı.

'Adresi bilmedikleri için vurduk'

Necdet U.'nun ilk ifadesinde, kafede kavga ettikleri grubun oturduğu Mehmet Akif Mahallesi'ne gelerek, kavga ettikleri kişileri bulmaya çalıştıklarını, o sırada adres sordukları kişilerin, adresi bilmeyince rastgele ateş açtıklarını söylediği belirtildi. 3 kişinin sorgusu sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:52
  1. Konya
  2. Selçuklu ilçesi
  3. Sordukları adresi bilmedikleri için vurdular
  4. Adam yaralama

YORUM YAZ

  • Dervis dayiDervis dayi54 dk önce
    bunlari öc almak icin öldürmek caiz olmus olsa gerek..... ben o vurulanlardan birisi olsaydim, bu utancla ve nedretle yasayamaz, gider eninde sonunda, adres öyle sorulmaz böyle sorulur diye cehennemin adresinide verip kafasina sikardim bu tetigi ceken itin.

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