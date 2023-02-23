Sonunda bu da oldu! İnsan hareketlerini izleyen giyilebilir e-deri

Çin’in Lanzhou Üniversitesi Fizik Bilimi ve Teknolojisi Okulu’nda görev yapan akademisyenlerden oluşan araştırma ekibi, insan faaliyetlerini izleyebilen ve giyilebilir elektroniğin geleceğine ışık tutması beklenen kendi kendine çalışan esnek ve şeffaf elektronik deri (e-deri) geliştirdi.

Araştırma ekibinin lideri Prof. Dr. Lan Wei, bu yeni e-cildin esnek şeffaf bir süper kapasitörü, gerilebilir şeffaf gerinim sensörüyle bir enerji depolama cihazı olarak entegre ettiğini söyledi. “E-deri mekanik yumuşaklığı sayesinde insan faaliyetlerinin izlenmesi için vücudun çeşitli yerlerine doğrudan takılabilir” diyen Lan, bu teknolojinin akıllı sağlık hizmetleri, insan-makine etkileşimi, sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi farklı alanlarda kullanılabileceğini söyledi.

İnsan vücudunun en büyük organı olan cilt; koruma, solunum, terleme, ısı düzenleme ve duyusal uyarım gibi çok sayıda ana işlevden sorumludur. İnsanların dış dünya ile fiziksel etkileşimlerinin temelini oluşturuyor. Lan, “Gerçek insan derisinin duyusal işlevlerinden ve performansından ilham alarak, yeni e-deriyi hem estetik hem de işlevsel gereksinimleri karşılamak için hem esnek hem de şeffaf yapmaya çalıştık” dedi.

Şarj ettikten sonra, gerçek derinin algılama işlevini simüle edebilen e-deri, insanların ince fiziksel sinyallerini, nabız, yutma ve vücut hareketleri gibi çok ölçekli aktivitelerin gerçek zamanlı izlenmesini gerçekleştirmek için insan derisine uygulanabilecek.

E-derinin gelecek vaat eden giyilebilir elektronik cihazların çekirdeğini oluşturduğunu, örneğin cerrahların robotları daha hassas bir şekilde kontrol etmelerine yardımcı olabileceğini belirten Lan, “İnsanlar arasında uzun mesafeli 'dokunuşlar sağlayabilir ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaratabilir” dedi. Lan, araştırma ekibinin bundan sonra e-cildin duyusal kapasitesini ve güç kaynağını güçlendirmeye odaklanarak onu insan derisine daha yakın ve gelecekteki çeşitli uygulamalara daha uyumlu hale getirecekleri de söyledi.