  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya için tehlikeli bomba iddia! Gizli bilgi verdiler: Sadece 20 bin tane kaldı! İddiası sonrası harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tebrik etti: Gözlerinden öperim

İzmir'deki kan donduran cinayetin katil zanlısı yakalandı! Perde arkasından gayr-i meşru ilişkiler sarmalı çıktı

Fuhuş evleri ne zaman engellenecek?

Akaryakıtın litre fiyatı! Araç sahipleri: Motorinin fiyatı 24 lira, Motorine zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları

İYİ Parti'den bomba itiraf: Bize zarar verdiler!

Kurbanlık alacaklar aman dikkat! Kurban ibadetiyle ilgili işte bilinmesi gereken detaylar belli oldu

Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim

Yaptığı onca şey yanına kar kaldı! Kazadan sonra çevresindeklere dehşet saçan zanlı serbest kaldı

Asgari ücrette flaş gelişme! Türk İş Başkanı'ndan açıklama geldi...
Gündem Sonunda bu da oldu! CHP'li üyeden Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Babacan'a dolandırıcılık davası
Gündem

Sonunda bu da oldu! CHP'li üyeden Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Babacan'a dolandırıcılık davası

Yeniakit Publisher
2023-06-20 08:40:00 -
Sonunda bu da oldu! CHP'li üyeden Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Babacan'a dolandırıcılık davası

CHP Üyesi Cüneyt Kaya, CHP listelerinden seçime giren Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açtı. 14 Mayıs seçimlerinde DEVA 14, Gelecek Partisi 9 ve Saadet Partisi 9 milletvekili ile Meclis'e girmişti.

Millet İttifakı bileşenlerinden DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ortak grup kurma çalışmalarını hızlandırırken, CHP'den rahatsızlık artmaya başladı.

CHP üyesi Cüneyt Kaya, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi genel başkanları ile bu partilere iştirak iradesi olan gazeteci ve görevliler hakkında nitelikli dolandırıcılık şikayetinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren Kaya suçlamalarının araştırılmasını ve soruşturma açılmasını talep etti.

28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçlarına göre DEVA Partisi 14, Gelecek Partisi 9, Saadet Partisi 9 milletvekilini Meclis'e göndermişti. CHP ise 169 milletvekilini Meclis'e göndermişti.

Kaya, "CHP'yi kandırarak Türk siyasi hareketinde en büyük dolandırıcılık eylemine imza atmışlardır" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cüneyt Kaya şikayetini 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP ile birlikte Millet İttifakı çatısı altında seçime giren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP kurmaylarını kandırarak fesata uğrattığını savundu. Cüneyt Kara Meclis'e CHP listelerinden giren bu 3 partinin fesata uğrayan bir irade ile milletvekili talepleri nedeniyle dolandırıcılık yaptıklarını belirtti.

Cüneyt Kaya dilekçesinde TCK'nın 157. maddesindeki dolandırılıcık tanımına yer verdi.

DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin altılı masa sürecinde oy oranlarını olduğundan fazla göstererek kendileri olmadan seçimin kazanılamayacağını söyleyerek seçime girdiklerini, oy oranlarının ise seçimde çok daha düşük olduğunun ortaya çıkması ile haksız yere milletvekillerini Meclis'e soktuklarını söyledi.

Kaya şikayetlerini üç baylık altında topladı:

-Dindar ve muhafazakarlar bizim için oy verecekler diye ikna ederken "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle"

-Kılıçdaroğlu'na korku vererek biz olmazsan kazanamazsın diyerek "Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan  yararlanmak suretiyle...

-Benzeri haberleri kendi basın organlarında sürekli vererek "Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle"

Davutoğlu ve Babacan’a çok büyük şok! Resmen felekleri şaşacak
Davutoğlu ve Babacan’a çok büyük şok! Resmen felekleri şaşacak

Medya

Davutoğlu ve Babacan’a çok büyük şok! Resmen felekleri şaşacak

Babacan, Karamollaoğlu ve Davutoğlu'na büyük şok
Babacan, Karamollaoğlu ve Davutoğlu'na büyük şok

Medya

Babacan, Karamollaoğlu ve Davutoğlu'na büyük şok

En yakın isimden Ali Babacan’a şok!
En yakın isimden Ali Babacan’a şok!

Siyaset

En yakın isimden Ali Babacan’a şok!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Hayatı yalan dolan ve talan olan chp ye normal oması lazım. Alışıklar.

Güney Doğulu

Halen aklınız yerine gelmedi. Altı okun gereklerini yerine getirmediğiniz sürece CHP gelecek seçimde baraj altında da kalabilir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23