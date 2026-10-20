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Eğitim Ümraniye Belediyesi başarıyı taçlandırıyor! Üniversiteli gençlere 20 bin TL eğitim desteği
Eğitim

Ümraniye Belediyesi başarıyı taçlandırıyor! Üniversiteli gençlere 20 bin TL eğitim desteği

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Ümraniye Belediyesi başarıyı taçlandırıyor! Üniversiteli gençlere 20 bin TL eğitim desteği

Bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atan Ümraniye Belediyesi, üniversiteye yerleşen gençlerin başarılarını da eğitim desteğiyle taçlandırıyor. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ilk kez ön lisans veya lisans programına yerleşen Ümraniyeli öğrencilere, sekiz ay boyunca aylık 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 20 bin TL destek sağlanacak.

Gençlerin eğitim hayatına katkı sunan çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, üniversite yolculuğuna başlayan öğrenciler için önemli bir destek programını hayata geçiriyor. Üniversiteye hazırlık sürecinde gençlerin yanında olan belediye, kazandıkları başarının ardından da desteğini sürdürerek öğrencilerin ve ailelerinin eğitim giderlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sekiz ay boyunca düzenli destek

Program kapsamında, Ümraniye’de ikamet eden, 18-25 yaş aralığında bulunan ve 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ilk kez bir ön lisans veya lisans programına yerleşen gençlere eğitim desteği verilecek. Aylık 2 bin 500 TL olarak belirlenen ödemeler, sekiz ay boyunca düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Böylece her öğrenciye toplam 20 bin TL tutarında maddi destek sağlanacak.

Üniversite hayatının başlangıcında artan eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sunacak programla, gençlerin yeni döneme daha güçlü bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor. Aile bütçesine de destek olacak bu katkı, öğrencilerin eğitimlerine odaklanmalarına yardımcı olacak.

 

"Gençlerimizin geleceğine destek oluyoruz"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eğitim desteğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteye adım atan gençlerimizin heyecanını ve ailelerimizin gururunu paylaşıyoruz. Gençlerimizin eğitimlerine odaklanmalarına yardımcı olmak, ailelerimizin bütçesine katkı sunmak için sekiz ay boyunca toplam 20 bin lira eğitim desteği sağlayacağız. Üniversiteye hazırlık sürecinde olduğu gibi şimdi de yanlarındayız. Bu desteğin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, her birine başarılı bir üniversite hayatı temenni ediyorum."

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