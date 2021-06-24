Sonuç ortaya çıktı! BioNTech'in Delta varyantına karşı etkinlik oranı açıklandı

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) şimdi de varyantlar ile gündemde.

Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.

Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Bu soruya yanıt İsrail'den geldi.

Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail'de aşının bu varyanta karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seren bir araştırmaya imza atıldı.

Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, geliştirdikleri Kovid-19 aşısını etkinlik oranını açıkladı.

Alanında ilk olan bu araştırmaya göre, aşı Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili. Aynı habere göre, bu araştırma kapsamında 200 Delta varyantı vakasını içerdi.

Ancak İsrailli resmi makamlar ise bu konuda bir oran vermek için henüz erken olduğunun altını çizdi.

Uğur Şahin de söylemişti

DSÖ tarafından da baskın hale geldiği konusunda uyarılar yapılan Delta varyantı konusunda Uğur Şahin'den de dün flaş bir açıklama gelmişti.

BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı ve koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olan Uğur Şahin aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, 'Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok' demişti.