'Sonradan lider olunmaz'
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında yaptığı konuşmaların yer aldığı bir videoyu paylaşarak, "Sonradan lider olunmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Yeniakit.com.tr
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarına ait konuşmalarının yer aldığı bir videoyu paylaştı.
Başkan Sayan, paylaşımına, "Sonradan lider olunmaz." notunu ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkileyici hitabeti, beğeni rekorları kırdı.