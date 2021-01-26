Sakarya'nın Hendek ilçesinde hissedilen patlama, Düzce ve Eskişehir’de de duyuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya dair açıklamalarda bulundu. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı olduğu belirtildi. Peki, sonik patlama ne demek? Sonik patlama neden kaynaklı olur?

Düzce, Eskişehir ve Sakarya illerinde hissedilen patlama sesi panik ortamı oluşturdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya dair açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada;

"Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada söz konusu patlamanın sonik patlama olduğu vatandaşlar tarafından belirtildi.

Sonik patlama ne demek?

Sonik patlama, bir nesne havada ses hızından daha hızlı hareket ettiği durumda oluşan şok dalgalarıyla ilişkilendirilen sese denir. Sonik patlamalar, insan kulağına bir patlama ya da gök gürlemesi gibi gelen, muazzam miktarlarda ses enerjisi üretmektedir. Ateşlenen bir merminin patlaması, küçük sonik patlamalar olarak sayılmaktadır.