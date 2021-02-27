Soner Yalçın'ın adam satışı... İsmini bile anmadı

yeniakit.com.tr

AK Parti karşıtlığı uğrunda MİT mensuplarının ve ailelerinin kimliğini bile ifşa etmekten çekinmeyen tetikçi Oda TV'de Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu görevlerinden ayrıldı.

Ayrılışın ardından, Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın sahibi olduğu Oda TV'de isimsiz bir yazı yayınlandı. Yazıda Oda TV'nin kurucuları ve eski çalışanlarının ismi zikredildi. Ancak bir kişinin ismini olmadığı görüldü. Soner Yalçın tarafından yazıldığı bilinen yazıda, sitenin büyümesini ve bugünlere gelmesine neden olan Kemalist Nihat Genç'in anılmadığı fark edildi.

Nihat Genç, Oda TV'nin giderek CHP yalakası haline gelmesi, HDP ile yapılan ittifakın eleştirilmesine müsaade edilmemesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'a tepki göstermesine karşı çıkıldığı için Oda TV'den ayrılmış ve Veryansın TV'yi kurmuştu.

Oda TV'de Soner Yalçın'ın yayınladığı yazı şu şekilde:

Odatv, 14 yaşında...

Soner Yalçın ve Cüneyt Özdemir tarafından 2007’de kuruldu.

Bir yıl sonra ayrılık yaşandı. Odatv’de ikinci dönem başladı:

Soner Yalçın ile Oradaydım gibi belgesel projelerde yer alan Barış Pehlivan haber sitesinde genel yayın yönetmenimiz oldu.

Ardından... Barış Terkoğlu haber müdürümüz oldu...

Zamanla Barışlar “Odatv Okulu”nun öğrenciliğinden öğretmenliğe yükseldi. Bugün birçok arkadaşımızın yetişmesinde büyük rol oynadılar. Odatv’yi aile yaptılar...

Keza: Odatv’nin bugünlere gelmesinde, saygın bir konuma ulaşmasında çok gayretleri oldu.

Zor günlerin gazetecisi olduklarını her fırsatta ispat ettiler. Sadece FETÖ değil her kurulan kumpastan Odatv’yi ve kendilerini alınlarının akıyla çıkardılar.

Gerek Pehlivan gerek Terkoğlu genç kuşaklara nasıl gazeteci olunacağını gösterdi.

Fakat...

Gerek kurumlar gerek insanlar zamanla yoruluyor, yeni bir enerjiye, yenilenmeye ihtiyaç duyuyor.

Odatv ile iki değerli arkadaşı, yöneticisi yolunu ayırıyor.

Ama bu değil ki bir kopuş:

Barış Pehlivan her daim Odatv genel yayın yönetmenidir.

Barış Terkoğlu her daim Odatv haber koordinatörüdür.

Bu sadece her iki taraf için bir yenilenme ihtiyacıdır.

Onlara hayatlarının bu yeni evresinde başarılar diliyoruz. Odatv'de biriktirdiklerinin, yaşamlarının devamında da onlara yoldaşlık edeceğine inanıyoruz...

Odatv kapısı iki gazeteci yoldaşımıza her daim açık olacaktır.

YENİ ARKADAŞLAR

Odatv’nin üçüncü evresi başlıyor...

Odatv’nin bu evresinde habercilik anlayışımızda hiçbir değişiklik olmayacak. Biz, dernek ya da parti değiliz; biz gazeteciyiz.

Odatv takipçileri her daim olduğu gibi gerçekleri bizden öğrenmeye devam edecek.

Haber yönetiminin başında iki tecrübeli gazeteci var:

Serdar Cebe genel yayın yönetmenimiz.

Elif Yılmaz haber koordinatörümüz.

Çağrı Develioğlu dijital yayınlarımızda sorumlu olacak. Pınar Saraçoğlu ile birlikte Odatv sosyal medya yayınlarını yürütecek.

Yeni editör ve muhabir arkadaşlarımızın kısa zamanda uyumunu, on bir yıldır birlikte çalıştığımız haber müdürümüz Fethi Yılmaz sağlayacak.

Evet, ekran yüzü bile değişecek, yepyeni Odatv ile karşınızda olacağız.

Yine habercilikten ödün vermeyeceğiz.

Yine karanlık olayları aydınlatmayı sürdüreceğiz.

Röportajlar yapacağız.

Dosyalar açıklayacağız.

Odatv markasını çok daha büyüteceğiz.

ODATV MOTTOSU

Kuşkusuz Odatv’nin kırmızı çizgileri vardır:

Odatv her türlü şiddet yanlısı legal-illegal örgütlere karşıdır.

Odatv FETÖ ve PKK gibi ayrılıkçı terör yapılarına karşı demokrasi, barış ve özgürlükten yanadır.

Odatv, ülkenin toplumsal değerlerine, kültürel değerlerine saygılıdır.

Odatv, hiçbir partinin yayın organı değildir, olmayacaktır.

Odatv, yurtseverdir, tam bağımsız Türkiye şiarına/ülküsüne sahiptir.

Odatv, Atatürkçüdür. Onun yol gösterici devrimci ışığının takipçisidir.

Ve Odatv taraftır, gerçeğin yanındadır. Hakikati halka ulaştırmak için her bedeli ödemeyi göze almıştır, almaya devam edecektir.

Odatv, AKP iktidarı tarafından kapatılmasına rağmen yılmaz-yenilmez habercilik mücadelesini sürdürmekte kararlıdır.