Soner Demirtaş Avrupa Oyunları’nda finalde

Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden Avrupa Oyunları’nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan Milli güreşçi Soner Demirtaş, Ukraynalı Mykhailov’u yenerek finale yükseldi. Demirtaş’ın finaldeki rakibi ise 2018 Dünya Şampiyonu Rus Zaurbek Sıdakov oldu.

Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden Avrupa Oyunları’nda Milli güreşçi Soner Demirtaş ilk turda Dünya Gençler Şampiyonu Azerbaycanlı Khadzimurad Gadzhiyev’i (4-3), çeyrek finalde Yunan Kyrillos Binenmpaoum’u (15-4) sayı tuşuyla yenerek çıktığı yarı finalde U23 Dünya 3.sü Ukraynalı Vasil Mykhailov’u (5-2) yendi. Milli güreşçi finalde 2018 Bükreş’te Dünya Şampiyonu olan Rus Zaurbek Sıdakov ile karşılaşacak.

57 kiloda mindere çıkan Süleyman Atlı ise çeyrek finalde Avrupa 3.’sü ABD asıllı Sırp Stevan Micic’e karşı mağlup oldu. Sırp Micic, finale yükseldiği için Atlı, repesajda Gürcü Lasha Lomtadze ile karşılaşacak. 125 kiloda mücadele eden Fatih Yaşarlı ise çeyrek finalde Rus rakibi Anzor Khizriev’a 4-0 öndeyken 2. devrede (9-4) yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Yunan Ioannis Kargiotakis ile karşılaşacak. 86 kiloda mindere çıkan Fatih Erdin ise çeyrek finalde Avrupa 3.’sü ev sahibi ülkeden Ali Shabanau’ya (4-3) yenildi. Belaruslu güreşçi finale yükseldiği için Erdin, bronz madalya için repesajda İsrailli Yuri Kalshnikov ile karşılaşacak.

Üç boksör Çeyrek Finale Yükseldi

Belarus’ta mücadele eden milli boksörlerden Tuğrulhan Erdemir, Gürcü Lasha Guruli’yi 4-1 ile geçerek, Bayram Malkan -81 kiloda Fransız Gaetan Ntambwe’yi 3-2 yenerek ve Busenaz Sürmeneli İsveçli Love Holgersson’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. -60 kiloda ise Hakan Doğan Alman Hamsat Shadalov’a 5-0 yenilerek elendi.

Atletizm takımı yarı finalde

Bugün yapılan atletizm yarışmalarında Eda Tuğsuz cirit atmada birinci, Kayhan Özer 100 metrede 10.47 derece ile birinci, Mizgin Ay kadınlar 100 metrede 11.63 derece ile ikinci, Miktat Sevler 110m engellide 14.11 derece ile ikinci, Alperen Acet yüksek atlamada ikinci, hunt takımı ikinci, 4x400 takımı 3:21.44 dereceyle ikinci, Tuğba Danışmaz uzun atlamada dördüncü ve Şevval Ayaz 100m engellide beşinci oldu.

Oyunlarda son durum

Avrupa Oyunları’nda Ay-Yıldızlı sporcuların aldıkları sonuçlar ise şu şekilde:

-Atıcılıkta Özgür Varlık 25m çabuk tabaca elemelerinde 8., Murat Kılıç 13. oldu.

-Badmintonda Emre Lale gruptaki ilk maçında Macar rakibi Gergely Krausz’u 2-1 ile geçti. Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin Çifti grup maçında Alman rakiplerini 2-0 yendi. Neslihan Yiğit ise Ukraynalı Maria Ulitina’yı 2-0 mağlup etti.

-Bisiklet zamana karşı yarışında Keziban Koyun 29, Mustafa Sayar 24. oldu.

-Karışık judo takımı Rusya’ya ilk turda 4-0 yenilerek elenirken, kanoda Hilal Avcı yarı finali 6. sırada bitirerek madalya yarışına kalamadı.

-Okçulukta Aybüke Aktuna ilk turda Litvanyalı rakibini 6-5 ile geçti. İkinci turda Belaruslu sporcuya 6-4 yenilerek elendi. Büşranur Coşkun ilk turda Danimarka’lı rakibini 6-2 geçerken, ikinci turda Fransız rakibine 6-4 kaybederek elendi. Yasemin Ecem Anagöz ise ilk maçında Finlandiyalı rakibine 6-0 yenildi.