0553 313 94 23

Soner Demirtaş Avrupa Oyunları’nda finalde

Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden Avrupa Oyunları’nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan Milli güreşçi Soner Demirtaş, Ukraynalı Mykhailov’u yenerek finale yükseldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:55
Soner Demirtaş Avrupa Oyunları’nda finalde

Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden Avrupa Oyunları’nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan Milli güreşçi Soner Demirtaş, Ukraynalı Mykhailov’u yenerek finale yükseldi. Demirtaş’ın finaldeki rakibi ise 2018 Dünya Şampiyonu Rus Zaurbek Sıdakov oldu.


Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden Avrupa Oyunları’nda Milli güreşçi Soner Demirtaş ilk turda Dünya Gençler Şampiyonu Azerbaycanlı Khadzimurad Gadzhiyev’i (4-3), çeyrek finalde Yunan Kyrillos Binenmpaoum’u (15-4) sayı tuşuyla yenerek çıktığı yarı finalde U23 Dünya 3.sü Ukraynalı Vasil Mykhailov’u (5-2) yendi. Milli güreşçi finalde 2018 Bükreş’te Dünya Şampiyonu olan Rus Zaurbek Sıdakov ile karşılaşacak.



57 kiloda mindere çıkan Süleyman Atlı ise çeyrek finalde Avrupa 3.’sü ABD asıllı Sırp Stevan Micic’e karşı mağlup oldu. Sırp Micic, finale yükseldiği için Atlı, repesajda Gürcü Lasha Lomtadze ile karşılaşacak. 125 kiloda mücadele eden Fatih Yaşarlı ise çeyrek finalde Rus rakibi Anzor Khizriev’a 4-0 öndeyken 2. devrede (9-4) yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Yunan Ioannis Kargiotakis ile karşılaşacak. 86 kiloda mindere çıkan Fatih Erdin ise çeyrek finalde Avrupa 3.’sü ev sahibi ülkeden Ali Shabanau’ya (4-3) yenildi. Belaruslu güreşçi finale yükseldiği için Erdin, bronz madalya için repesajda İsrailli Yuri Kalshnikov ile karşılaşacak.



Üç boksör Çeyrek Finale Yükseldi


Belarus’ta mücadele eden milli boksörlerden Tuğrulhan Erdemir, Gürcü Lasha Guruli’yi 4-1 ile geçerek, Bayram Malkan -81 kiloda Fransız Gaetan Ntambwe’yi 3-2 yenerek ve Busenaz Sürmeneli İsveçli Love Holgersson’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. -60 kiloda ise Hakan Doğan Alman Hamsat Shadalov’a 5-0 yenilerek elendi.



Atletizm takımı yarı finalde


Bugün yapılan atletizm yarışmalarında Eda Tuğsuz cirit atmada birinci, Kayhan Özer 100 metrede 10.47 derece ile birinci, Mizgin Ay kadınlar 100 metrede 11.63 derece ile ikinci, Miktat Sevler 110m engellide 14.11 derece ile ikinci, Alperen Acet yüksek atlamada ikinci, hunt takımı ikinci, 4x400 takımı 3:21.44 dereceyle ikinci, Tuğba Danışmaz uzun atlamada dördüncü ve Şevval Ayaz 100m engellide beşinci oldu.




Oyunlarda son durum


Avrupa Oyunları’nda Ay-Yıldızlı sporcuların aldıkları sonuçlar ise şu şekilde:



-Atıcılıkta Özgür Varlık 25m çabuk tabaca elemelerinde 8., Murat Kılıç 13. oldu.


-Badmintonda Emre Lale gruptaki ilk maçında Macar rakibi Gergely Krausz’u 2-1 ile geçti. Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin Çifti grup maçında Alman rakiplerini 2-0 yendi. Neslihan Yiğit ise Ukraynalı Maria Ulitina’yı 2-0 mağlup etti.


-Bisiklet zamana karşı yarışında Keziban Koyun 29, Mustafa Sayar 24. oldu.


-Karışık judo takımı Rusya’ya ilk turda 4-0 yenilerek elenirken, kanoda Hilal Avcı yarı finali 6. sırada bitirerek madalya yarışına kalamadı.


-Okçulukta Aybüke Aktuna ilk turda Litvanyalı rakibini 6-5 ile geçti. İkinci turda Belaruslu sporcuya 6-4 yenilerek elendi. Büşranur Coşkun ilk turda Danimarka’lı rakibini 6-2 geçerken, ikinci turda Fransız rakibine 6-4 kaybederek elendi. Yasemin Ecem Anagöz ise ilk maçında Finlandiyalı rakibine 6-0 yenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY seferlerine 737 MAX engeli
    1. THY seferlerine 737 MAX engeli
    2. Üzüm çekirdeği yağının kullanım alanları
    3. Gediz’de ’Halı saha futbol turnuvası’..
    4. Edirne’deki feci kazada yaralanan 7..
    5. Siirt’te terör örgütü mensuplarınca..
    6. Omurga sağlığına dikkat
    7. Kaymakam ve ailesi öldürülen..
    8. Gediz Belediyesi’den ’Temiz çevre’..
    9. Alev alan otomobildeki engellinin..
    10. Yollar açılacak ekonomi şahlanacak
    11. Başkan Demir: “İyi günde de kötü günde..
    12. Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk..
    13. Avrupa şampiyonluğu için kırık..
    14. Mezopotamya'nın en eski buğday..
    15. Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir
    16. Hırsıza ilginç çağrı: “Battaniyeyi..
    17. Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa..
    18. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim..
    19. (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü..
    20. Avrupa borsaları
    21. Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
    22. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    23. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    24. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    25. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    26. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    27. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    28. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    29. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    30. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi