Soner Arıca Maltepelilerle buluştu
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Maltepe Belediyesi Prof.15 Mart 2019 Cuma 12:37
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. 1990’lı yıllardan günümüze birçok sevilen şarkıya imza atan Arıca, radyo programcısı Duygu Atakan’ın müzikli sohbet programına konuk oldu.
Maltepe Belediyesinin Mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Soner Arıca’ya müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Radyo programcısı Duygu Atakan, programda Arıca ile müzik çalışmaları, yeni projeleri ve yaşamına dair keyifli bir sohbet yaptı. Ünlü sanatçı programda söz ve müziği kendisine ait olan “Birlikte Yanarız” isimli yeni şarkısını da söyledi. 1992 yılında ilk albümü “Bir Umut” ile müzik serüveni başlayan Soner Arıca, birbirinden güzel eserlerini Maltepeli müzikseverlerle birlikte seslendirdi.
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