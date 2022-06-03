Son zamanların en iyi ataması! Sözcü’nün manşetini görünce ‘şahane’ dedim

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına hakim Akın Gürlek atandı. Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi; terör sevici CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sözcü Gazetesi yazar, yönetici ve çalışanları, eski HDP Eş Genel Başkanı PKK’lı Selahattin Demirtaş ve DHKP-C sevici Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında mahkumiyet kararları vermişti.

Gürlek’in bakan yardımcısı olması Sözcü’yü rahatsız etti. Sözcü bugünkü manşetinde Gürlek’i alenen hedef gösterdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Sözcü’nün manşeti de masaya yatırıldı.

"Sözcü'nün manşetini görünce şahane bir atama olmuş diyorum", ifadesini kullanan Murat Alan, "Son birkaç sene içerisinde yapılan atamalara bakınca herhalde son yılların en iyi, en etkili, en tutarlı atamalarından biri olduğunu düşünüyorum Sözcü'nün manşetiyle. O yüzden teşekkür edelim." diye konuştu.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, "Verdikleri somut örnekler kendi iddialarını çürütüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu hakime hakaret etmiş, bu hakim de manevi tazminat davası açmış ve davayı kaybetmiş. Bunların iddiasına göre seçilmiş bir hakim ve siyasi iktidar ne istiyorsa o yönde karar veriyor." dedi.