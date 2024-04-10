Son yolculuğuna uğurlandı! Şehidimize mahşeri kalabalık
Kuzey Irak ta yürütülen Pence-Kilit operasyonunda şehit olan Hikmet Aslan (26) baba ocağı Değirmenli beldesinde binlerce sevenlerinin gözyaşıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kuzey Irak ta yürütülen Pence-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahraman Şehidimiz Hikmet Aslan (26) baba ocağı Değirmenli beldesinde binlerce sevenlerinin gözyaşıyla toprağa verildi. Şehidimizin cenaze Namazı belde meydanında Niğde İl Müftüsü Osman Ayas tarafından kıldırıldı.
Şehidin cenazesini şehitliğe götürülürken şehitler ölmez vatan bölünmez sloganlarıyla hain teröristler lanetlendi.
Şehidin cenazesine Niğde Valisi Cahit Çelik Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Cumali İnce, Milli Savunma Bakan yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığından TuğGeneral Veli Doğan, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof Dr Hasan Uslu, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Askeri personeller ve Siyasi Parti temsilcileri Şehidimizin ailesi yakınları ve binlerce belde halkı çevre kasaba ve köylerden gelen vatandaşlar Şehidimizin cenazesine katıldı.