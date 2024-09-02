  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Son yıllarda bağımlılık arttı! İşte çocukları bekleyen tehlike
Sağlık

Son yıllarda bağımlılık arttı! İşte çocukları bekleyen tehlike

Yeniakit Publisher
2024-09-02 17:33:00 -
Son yıllarda bağımlılık arttı! İşte çocukları bekleyen tehlike

Son yıllarda çocuklarda aşırı ekran maruziyeti arttı. Uzman isim, bu durumun çocuklarda zeka gelişiminde gerilemeye sebep olduğunu belirtti.

Erken yaşta telefon, tablet ve televizyona uzun süreli maruz kalmanın çocuklarda obezite, duruş bozukluğu ve uyku sorunları gibi pek çok sağlık riskine yol açtığı biliniyor.

Ekran maruziyeti ile zekâ gelişimi arasında ciddi bir negatif ilişki olduğunu belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Ahmet İbrahim Bektaşoğlu; erken yaşta telefon, tablet ve televizyona maruz kalan çocukların karşılaşabildiği riskleri şöyle anlattı:

“Çocuklarda ekranın zararları, ağır metal zehirlenmesi kadar tehlikeli olabiliyor. Obezite, duruş bozuklukları, uyku bozuklukları Ekranın bu fizyolojik etkileri son derece önemli olmakla birlikte, bunların gölgesinde kalmış gelişimsel gerilikler de mevcuttur. Ekran maruziyeti olan bebeklerin ve çocukların sözel gelişimi geri kalıyor, diyalog kurmada ve göz temasında sorun yaşıyorlar. Ayrıca ekranın zekâ testlerinde 15 puana kadar düşüşe yol açtığı çalışmalarla gösterilmiştir.”

Çocukları ekrandan korumanın önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Bektaşoğlu, çocuklarda aşırı ekran maruziyetinin yol açabildiği bazı sorunları şöyle sıraladı:

Yemek seçme

“Ekran maruziyeti arttıkça çocuklarda yemek seçme artar. Pütürlü ve nötr tadı olan gıdalara karşı tolerans azalır. Çocuğun damağı hassaslaşıp kolay öğürür hale gelebilir. Çiğneme-yutma azalır. Genelde ilk kaybedilenler sebzeler olur. Bazı çocuklar ise ekran eşliğinde beslendiği için ne yediğini anlamaz ve bu durum obeziteye sebep olabilir.”

Agresiflik

“Ekrana baktıkça, çocuklarda hırçınlık ve öfke nöbetleri artabilir.”

Sosyal donukluk

“Son yıllarda otizm tanısı konulan ve rehabilitasyona yönlendirilen çocukların sayısı artıyor. Bunun başlıca sebebi, ekranın verdiği zararlardır. Ekran yüzünden tanı alan ve ‘Zaten otizmliymiş’ denilen çocukların birçoğu aşırı ekran kullanımına maruz kalmış çocuklardır.”

Tatminsizlik

“Anne-babaların sıkça dile getirdiği, ‘Bir sürü oyuncağı var, hiçbiriyle oynamıyor’ ya da ‘5 dakika oynayıp bırakıyor, telefon istiyor’ şeklindeki şikayetlerin sebebi de ekranın zararlarıdır. Ekranın aşırı uyaran olması dolayısıyla, diğer seçenekler çocuklar için albenisi kaybeder.”

Pek çoğumuz bunu yapıyoruz! Bu alışkanlık kalp sağlığını olumsuz etkiliyor
Pek çoğumuz bunu yapıyoruz! Bu alışkanlık kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Sağlık

Pek çoğumuz bunu yapıyoruz! Bu alışkanlık kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü?
Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü?

Sağlık

Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü?

Son zamanlarda yaygınlaştı! İşte boş zaman hastalığının belirtileri
Son zamanlarda yaygınlaştı! İşte boş zaman hastalığının belirtileri

Sağlık

Son zamanlarda yaygınlaştı! İşte boş zaman hastalığının belirtileri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23