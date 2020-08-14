Son verileri paylaşan Bakan Koca'dan flaş açıklama: Artış var!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını paylaştı.
yeniakit.com.tr
"Dışarıda risk alıp, eve taşımayın" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatteki vaka sayılarında artış olduğunu belirtti ve "1 hasta, hasta bir aile demek" ifadesinde bulundu.
Ayrıca Bakan Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının da arttığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada şu açıklamada bulundu:
"En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek"
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