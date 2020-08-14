  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Son verileri paylaşan Bakan Koca'dan flaş açıklama: Artış var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 20:00:00 - 2020-08-14 20:15:17
Son verileri paylaşan Bakan Koca'dan flaş açıklama: Artış var!

 yeniakit.com.tr 

"Dışarıda risk alıp, eve taşımayın" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatteki vaka sayılarında artış olduğunu belirtti ve "1 hasta, hasta bir aile demek" ifadesinde bulundu.

Ayrıca Bakan Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının da arttığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada şu açıklamada bulundu:

"En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek"

 

Sağlık Bakanlığı'nda 'rüşvet' skandalı! İlaç firmaları Türkiye'yi fahiş fiyatla bakın nasıl soyuyor
Sağlık Bakanlığı'nda 'rüşvet' skandalı! İlaç firmaları Türkiye'yi fahiş fiyatla bakın nasıl soyuyor

Gündem

Sağlık Bakanlığı'nda 'rüşvet' skandalı! İlaç firmaları Türkiye'yi fahiş fiyatla bakın nasıl soyuyor

İlaç firması, insanları kanser ve kısır yaptığını itiraf etti! Milyarlarca dolar tazminata mahkum oldu
İlaç firması, insanları kanser ve kısır yaptığını itiraf etti! Milyarlarca dolar tazminata mahkum oldu

Dünya

İlaç firması, insanları kanser ve kısır yaptığını itiraf etti! Milyarlarca dolar tazminata mahkum oldu

Koronavirüs aşısının fiyatını düşürdüler
Koronavirüs aşısının fiyatını düşürdüler

Dünya

Koronavirüs aşısının fiyatını düşürdüler

Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!" target="_blank">
"Koronavirüs devrim yapacak" diyen Soros Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!

Dünya

"Koronavirüs devrim yapacak" diyen Soros Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler
Gündem

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, savaşlarda hava üstünlüğünün önemine dikkat çekerek Yunanistan ile yaşanan gerilimi yorumladı...
Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Dünya

Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi
Gündem

Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı

Ülkesinin kanlı sömürge tarihini görmezden gelen Fransız İstihbaratçı Alain Juillet, Türkiye'yi Libya'da sömürgeci olmakla suçladı. Juillet,..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı