Son seçim anketinde olay! Muhalif anketçi partilerin son oy oranlarını duyurdu
Gezici Araştırma, seçim anketini sonuçlarını kamuouyu ile paylaştı. Son ankette AK Parti yüzde 35,4 oy alıyor.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette, AK Parti en yakın rakibine büyük fark attı.
Türkiye'de 2023 seçimleri yaklaştıkça, kamuoyu araştırma şirketleri anketlerini bir bir açıklamaya devam ediyor. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma, Türkiye geneli yaptırdığı 28-29 Mayıs tarihli anketin sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçlarına göre, birinci sıradaki AK Parti yüzde 35,4 oy oranına sahip olurken, en yakın rakibi CHP ise yüzde 26,7'de kaldı.
AK Parti: Yüzde 35,4
CHP: Yüzde 26,7
HDP: Yüzde 11,2
İYİ Parti: Yüzde 11,2
MHP: Yüzde 8,8
DEVA Partisi: Yüzde 2,1
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
Gelecek Partisi: 1,2
Diğer Partiler: Yüzde 2,1