Son katılım 15 Ekim! Asım Gültekin anısına öykü yarışması başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yazar ve eğitmen Asım Gültekin anısına bu yıl ilk kez düzenlenen ‘1. Gençler Arası Öykü Yarışması’na başvurular başladı.
İki kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya, 13-17 ile 18-24 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek. Konu sınırlaması bulunmayan yarışmaya son katılım tarihi, 15 Ekim olarak belirlendi. Yarışma sonuçları ise 22 Ekim'de Bakanlığın ‘www.gsb.gov. tr’ adresinden açıklanacak. "Gençler Arası Öykü Yarışması"nda yarıştığı kategoride birinci olanlara dizüstü bilgisayar, ikinci olanlara tablet, üçüncü olanlara ise akıllı telefon ödülü verilecek.