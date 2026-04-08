Son hali görüntülendi: Tarihi Cami cemaatine kavuşuyor

Sezer, Şeyh Şüceaddin Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi. Sezer, restorasyonun yüzde 90'un üzerinde tamamlandığını söyledi.

Camide güzel bir çalışma gerçekleştiğini ifade eden Sezer, "Şeyh Şüceaddin Karamani hazretleri de çok büyük bir zat. 1500'lü yıllarda yapılan bir camimiz. Tek yarım minaresi vardı. Camimizdeki restorasyonu tamamlıyoruz ve inşallah yakın zamanda bir ay içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Sezer, Edirne'de restorasyon çalışmalarının sürdüğü çok sayıda tarihi yapının olduğunu da dile getirdi.

Edirne Sarayı'nın restore edildiğini belirten Sezer, "Selimiye'nin restorasyonu bitti. Saraçlar'dan Balık Pazarı'na kadar birçok cadde ve sokağı da bu kapsamda restore ediyoruz. Bu çalışmalar Kaleiçi'ne kadar devam edecek." diye konuştu.

İncelemede, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Edirne Müftüsü Ercan Aksu da yer aldı.

ŞEYH ŞÜCEADDİN CAMİSİ

Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gördü.

Günümüze yalnızca bir bölümü ulaşabilen caminin mihrap cephesinde, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi yer alıyor.