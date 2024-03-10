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Gündem Son günlerde İsrail’i eleştiren İspanya’dan Filistin çağrısı
Gündem

Son günlerde İsrail’i eleştiren İspanya’dan Filistin çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-03-10 12:00:00 -
Son günlerde İsrail’i eleştiren İspanya’dan Filistin çağrısı

Son günlerde katil İsrail’in yaptıkları soykırıma tahammül edemeyen İspanya’dan yeni bir açıklama geldi. Ateşkes çağrısını yineleyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınmasını isteyecek.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin kuzeyindeki Bilbao kentinde düzenlediği basın toplantısında, Filistin’in bir devlet olarak tanınması için parlamentoya teklif sunacağını söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, söz konusu kararını ‘ahlaki inançtan dolayı’ verdiğini vurgulayarak, “İspanya'nın Filistin devletini tanımasını teklif edeceğim. Bunu ahlaki bir inançla, haklı bir dava için ve iki devletin, İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşayabilmesinin tek yolu olduğu için yapıyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ateşkesten sonra Filistin’in resmi olarak tanınabileceğini söylemişti. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin’in devlet olarak tanınmasının Fransa için bir ‘tabu’ olmadığını söylemişti.

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