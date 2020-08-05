Son günlerde gündemde olan ilçeden flaş haber! O isim görevden alındı
Ukranyalı manken Daria Kyryliuk olayıyla gündeme gelen Çeşme’de sürpriz değişiklik yaşandı. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alındı.
İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.