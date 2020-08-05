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Gündem

Son günlerde gündemde olan ilçeden flaş haber! O isim görevden alındı

Ukranyalı manken Daria Kyryliuk olayıyla gündeme gelen Çeşme’de sürpriz değişiklik yaşandı. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:55:00 - 2020-08-05 12:20:54
Son günlerde gündemde olan ilçeden flaş haber! O isim görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.

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