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Aktüel Son günlerde artan intiharlar: Borsa mı? Bunalım mı?
Aktüel

Son günlerde artan intiharlar: Borsa mı? Bunalım mı?

Yeniakit Publisher
2024-04-22 11:47:00 -
Son günlerde artan intiharlar: Borsa mı? Bunalım mı?

Son günlerde artan intiharlar toplumu tedirgin etmeye başladı. Özellikle İsrail ile İran arasındaki gerilim borsa da ‘’savaş çıkacak’’ söylemlerine neden oldu. Kripto borsası çökünce bir çok vatandaş ciddi maddi kayıplar yaşadı. Bu da intiharları arttırdı. Ancak tek sorun bu değil. Türkiye son yılların en büyük intihar vakaları ile karşı karşıya.

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Ekonomik bulanımlar, kripto borsasındaki düşüş, aile içi sorunlar. Türkiye’nin dört bir yanından intihar haberleri geliyor.

İnsanın kendi hayatına son vermesi olan intihar, Batı ülkelerinde ilk 10 ölüm nedeni arasında bulunuyor.

İntiharların %50 ila %90’ında depresif bir epizod söz konusudur. İntihar eylemi depresif atağın en derin noktasında değil, çoğu kez depresyondan çıkış döneminde gerçekleşiyor.

En sık intihar nedeni depresyon olmakla birlikte, intihar eden ya da intihar teşebbüsünde bulunanların %90’ında o sırada psikiyatrik bir bozukluk bulunuyor. Ancak bunların en az yarısına henüz tanı konulmuş değil. Günümüzde intihar oranlarının en sık görüldüğü yaş grubu 18 ila 24 yaşlar arasında. Kadınlar erkeklere oranla 3 kat daha fazla intihar girişiminde bulunmakla birlikte, ölümle sonlanan intiharlar erkeklerde 4 kat yüksek.
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Özellikle İsrail ile İran arasındaki gerilim borsa da ‘’savaş çıkacak’’ söylemlerine neden oldu. Bu durumda intiharlara yol açtı.

GENÇLERDE İNTİHAR ORANI ARTIYOR

Gençlerde intiharın sebepleri arasında ise yalnızlık bulunuyor. İntiharlarda psikiyatristlerin ortak kanısı, kişisel stres yaşanan dönemlerde başka insanlarla birliktelik imkanı yoksa intiharın ciddi oranda gündeme geldiği. Evli ve çocuk sahibi olanlarda intihar oranlarının düşüklüğü buna dayanak olarak gösteriliyor. Güçlü grup bağlarının bulunmadığı, belirsizlik ve sosyal düzensizliğin hüküm sürdüğü ortamlarda intiharlar sıklaşıyor.

NEREYE GİDİYORUZ?

TÜİK verilerine göre 2018'de 3 bin 161 kişi intihar etti. Bu da her gün 9 kişinin intihar ettiği anlamına geliyor. 2024’de ise bu sayı 21’e kadar yükseldi. Avrupa ülkeleri içinde ise en düşük intihar oranı Türkiye'de.

TÜİK verileri resmi kayıtlara intihar olarak geçen vakaları içeriyor. 2002’de 2 bin 301 olan intihar sayısı 2003’te 2 bin 707’y yükseldi. Bir kaç yıl boyunca bu seviyelerde seyreden intihar sayısındaki en ciddi artış 2012 yılında yaşandı. 2011’de 2 bin 677 olan intihar sayısı 2012’de 3 bin 287’ye yükseldi. Bir sene içinde yaşanan yüzde 23 artış dikkat çekti.

Yine’de Avrupa İstatistik Kurumu’nun 2016 yılı verilerine göre; Avrupa’da en düşük intihar oranı Türkiye’de. 100 bin kişiye düşen intihar sayılarına bakıldığında Türkiye 34 ülke içinde 2,6 ile son sırada yer alıyor. Türkiye’nin hemen üstünde 3,9 ile Kıbrıs ve 4,3 ile Yunanistan bulunuyor. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin ortalaması ise 10,3.

İNTİHARLARIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR Mİ?

İntiharı önlemeye çalışırken birinci öncelik potansiyel intihar eğilimi olan kişinin psikiyatrik bozukluktan kaynaklanan zihinsel bozukluğunu tedavi etme.

Bu amaçla antidepresan, anksiyolitik ve duygudurum dengeleyici ilaçların yanı sıra intihara yönelik bilişsel davranışçı terapi uygulanıyor. Bilişsel davranışçı terapinin daha sonraki intihar girişimlerini önlemede oldukça yararlı olduğu ifade ediliyor.

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